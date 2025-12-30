Calor intenso, sol radiante y viento en la previa de Año Nuevo: las horas más complejas en el Alto Valle

En la previa de Año Nuevo, la región del Alto Valle empezó registrando un día con cielo despejado y de temperaturas elevadas. Según el detalle del pronóstico, en el transcurso del día, el calor se hará mucho más intenso y alcanzará una máxima que superará, por mucho, los 30°C. El factor extra es que también se hará sentir el viento.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este martes 30 de diciembre será otra jornada calurosa e intensa en el Alto Valle. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 36°C, bajo un cielo que se presentará totalmente despejado y con un sol radiante.

Otra característica destacada será el viento que soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 50 km/h aunque no causará mayores complicaciones.

El pronóstico resaltó que la franja horaria más complicada por la intensidad del calor será durante toda la tarde y por el viento será la noche, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.