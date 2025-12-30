Calor intenso, sol radiante y viento en la previa de Año Nuevo: las horas más complejas en el Alto Valle
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el detalle del pronóstico de tiempo para este martes 30 de diciembre.
En la previa de Año Nuevo, la región del Alto Valle empezó registrando un día con cielo despejado y de temperaturas elevadas. Según el detalle del pronóstico, en el transcurso del día, el calor se hará mucho más intenso y alcanzará una máxima que superará, por mucho, los 30°C. El factor extra es que también se hará sentir el viento.
El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle
Este martes 30 de diciembre será otra jornada calurosa e intensa en el Alto Valle. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 36°C, bajo un cielo que se presentará totalmente despejado y con un sol radiante.
Otra característica destacada será el viento que soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 50 km/h aunque no causará mayores complicaciones.
El pronóstico resaltó que la franja horaria más complicada por la intensidad del calor será durante toda la tarde y por el viento será la noche, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.
