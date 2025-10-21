Anuncian las presencias de destacados escritores nacionales en la Feria Municipal del Libro de Viedma

La decimoquinta edición de la Feria Municipal del Libro de Viedma «Lecturas colectivas: la memoria se define en comunidad» se realizará entre el 14 y el 16 de noviembre próximo en el Centro Cultura de la capital provincial con la presencia de destacadas autores nacionales como María O’Donnell, Martín Kohan, Cecilia Ce, Ricardo Forster y Martín Rechimuzzi, entre otros.

Está prevista la presentación de más de 30 libros, participarán más de 40 escritores locales y regionales y en la programación están incluidos obras de teatro, espectáculos de música y literatura en escena, más de diez talleres de formación, conferencias, espectáculos de narración para escuelas y familias, venta y exposición de libros, y una instalación artística a cargo de la plástica Hadita Mercado, titulada «Mundo Mágico: Crisálida y Semilla».

Este martes se realizó la presentación oficial encabezada por el intendente Marcos Castro, quien destacó el «carácter transversal de la feria» y dijo que «si bien su denominación remite a la literatura, es mucho más que eso».

Agregó que no solo es un espacio para compartir «lo que un libro dice, sino también para generar un ecosistema de intercambio y un gran contexto virtuoso para la comunidad, reconociendo así su amplio impacto cultural y social».

El jefe comunal valoró el «gran arraigo» de la propuesta que «si algo tiene la Feria del Libro en nuestra ciudad, es que cuenta con una licencia muy pero muy marcada» y convocó a la comunidad a participar masivamente.

Castro hizo hincapié en el esfuerzo del equipo de la subsecretaría de Cultura, y destacó que «a pesar de las complejidades económicas se pudo resolver todo para ofrecer una grilla muy completa».

La Feria Municipal del Libro como «política pública»

Cintia Ubeda, directora de la Editorial Municipal, destacó que la feria se ha consolidado como «un evento cultural de los más importantes de esta ciudad», recordó sus inicios en 2009 y dijo que «gracias al sostenimiento y crecimiento de distintas gestiones municipales, hoy celebran una decimoquinta feria hermosa».

Subrayó el carácter abierto al público y gratuito de todas las actividades, así como el trabajo articulado con universidades, escuelas y asociaciones.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano Mario Sánchez, hizo hincapié en que la feria ha atravesado cinco administraciones municipales, lo que la convierte en una verdadera «política de estado» con «gran legitimidad social» y consenso político.

Sánchez reconoció el gran esfuerzo presupuestario y de equipo, y enfatizó que para el gobierno municipal es «fundamental el desarrollo de la cultura a nivel local».

Feria Municipal del Libro: encuentros académicos y profesionales

Esta edición será el marco de importantes encuentros que iniciarán el jueves 13 de noviembre.

Se trata de:

La primera jornada de Literatura y Cultura Gótica de la Universidad Nacional del Comahue (CURZAS).

La primera Jornada «Derroteros Literarios para pensar Latinoamérica y la Comarca» organizada por el CELI CURZAS.

La segunda Jornada Regional de Profesionales de la Información, que reunirá a bibliotecarios, museólogos y archivistas de la región.