Comienzan obras de pavimentación en Viedma: habrá cortes de tránsito temporales, las zonas afectadas
Los trabajos buscan mejorar la infraestructura urbana en sectores clave de la ciudad.
La Municipalidad de Viedma anunció el inicio de nuevas obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, que generarán cortes y restricciones temporales al tránsito vehicular.
Los trabajos forman parte de un plan de mejora de la infraestructura vial, financiado con fondos del Estado provincial, y se ejecutarán en puntos estratégicos para optimizar la circulación y la seguridad de conductores y peatones.
Simultáneamente, se avanzará en la puesta en valor de calles para optimizar la movilidad urbana
Una de las intervenciones más importantes se realizará sobre el bulevar Ituzaingó, entre Winter y la avenida Perón, donde se ejecutará la base y la carpeta de pavimento flexible.
En forma simultánea, se trabajará en la calle Guatemala, entre Las Heras y Dorrego, dentro del plan municipal de recuperación y puesta en valor de la infraestructura urbana.
La Municipalidad solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas mientras duren los trabajos, que buscan mejorar la movilidad y la seguridad en Viedma.
