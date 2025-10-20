Comienzan obras de pavimentación en Viedma: habrá cortes de tránsito temporales, las zonas afectadas

Comienzan obras de pavimentación en distintos sectores de Viedma y habrá cortes de tránsito temporales. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma anunció el inicio de nuevas obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, que generarán cortes y restricciones temporales al tránsito vehicular.

Los trabajos forman parte de un plan de mejora de la infraestructura vial, financiado con fondos del Estado provincial, y se ejecutarán en puntos estratégicos para optimizar la circulación y la seguridad de conductores y peatones.

Simultáneamente, se avanzará en la puesta en valor de calles para optimizar la movilidad urbana

Una de las intervenciones más importantes se realizará sobre el bulevar Ituzaingó, entre Winter y la avenida Perón, donde se ejecutará la base y la carpeta de pavimento flexible.

En forma simultánea, se trabajará en la calle Guatemala, entre Las Heras y Dorrego, dentro del plan municipal de recuperación y puesta en valor de la infraestructura urbana.

La Municipalidad solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas mientras duren los trabajos, que buscan mejorar la movilidad y la seguridad en Viedma.