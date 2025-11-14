Anunciaron un cierre preventivo del aeropuerto de Chapelco por obras antes del verano: desde qué fecha

El Gobierno de Neuquén anunció un cierre preventivo del aeropuerto Chapelco en San Martín de los Andes. Los trabajos empezarán antes de la llegada del verano para completar las obras que se iniciaron antes de la temporada invernal.

Según detalló el Ejecutivo provincial, el cierre empezará a partir del próximo lunes 24 de noviembre a partir de las 21 y perdurará durante 10 días, hasta el 5 de diciembre a las 08:59.

El director provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria, Francis Pojmaevich, explicó que se trata de una «remodelación y ampliación» que contribuirá a potenciar el «perfil internacional» del destino.

Qué obras harán en el aeropuerto Chapelco

Los trabajos implican una repavimentación de la calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves. Antes de la veda invernal, ya se había reparado la pista y se realizaron tareas de mantenimiento.

Las licitaciones se hicieron a través de la empresa NeuquénTur S.E. y están a cargo de la firma Guillermo Fracchia SRL.