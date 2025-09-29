Neuquén cambió el estatuto de una de sus empresas públicas: ahora podrá hacer obras

El gobierno provincial autorizó la modificación del estatuto de una de sus empresas públicas, NeuquénTur SE, para incorporar en su objeto social la realización de obras públicas. Esta firma estará a cargo de la remodelación y ampliación del aeropuerto Aviador Carlos Campos, ubicado entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

A través del decreto 1166 publicado el viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Rolando Figueroa aprobó la modificación del estatuto social de la Empresa de Promoción Turística del Neuquén Sociedad del Estado (NeuquénTur SE) que había autorizado la asamblea general extraordinaria del directorio realizada el 18 de febrero pasado.

Allí se había resuelto que la empresa pública que está bajo la presidencia de Sergio Sciacchitano, incorpore entre sus funciones los «sistemas de apoyo turístico», consistentes en la «construcción y mejoras de obras que contribuyan al fortalecimiento del equipamiento, las facilidades y las instalaciones turísticas y a la mejora de los sistemas de apoyo en general; a través de la puesta en valor de atractores, de servicios y actividades y de la mejora de la infraestructura de transporte y comunicaciones, facilitando el desarrollo de productos, destinos y regiones turísticas que incentiven el consumo en condiciones de seguridad y permitan y acompañen la promoción turística».

Sciacchitano argumentó en la asamblea que, para alcanzar el enfoque de la promoción y el marketing, se requiere previamente «acompañar con acciones concretas que promuevan la inversión, apoyos estratégicos, la preservación de tos recursos naturales y culturales, el desarrollo de actividades y acontecimiento programados, resumen todo lo que concierne al Sistema de Apoyo Turístico».

El decreto firmado por Figueroa le otorgó, además, un aporte reintegrable de 2.761 millones de pesos para que financie la remodelación y ampliación del aeropuerto Aviador Campos que se licitó este año. La devolución implicará que NeuquénTur le entregue la obra a la Provincia una vez finalizada.

El aeropuerto de Chapelco experimentó un notable crecimiento en la primera mitad de 2025, con un aumento del 23% en cantidad de pasajeros registrados en el primer semestre en comparación con igual período del año anterior.