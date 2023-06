Aparecieron bandurrias y cauquenes en Plaza Huincul y piden no molestarlas

En las últimas semanas varios vecinos observaron la presencia de bandurrias y cauquenes en la zona urbana de Plaza Huincul y de Cutral Co. Ante la consulta y el interés que causó la aparición de estas aves, desde Medio Ambiente se brindó una serie de consejos sobre el comportamiento que la población debe mantener hacia este tipo de fauna.

La dependencia municipal recordó a la población que esta es la época de migración de las aves por lo que será «muy normal avistar a las bandurrias y cauquenes». El motivo de su presencia es que se detienen a descansar y alimentarse antes de continuar viaje hacia su lugar definitivo.

Por otra parte, se explicó que cuando se las observe o se las encuentre cerca, se les pide a los vecinos «no intervenir en su migración ni realizar actos que puedan perturbar su descanso». En este sentido, a través de las redes sociales, se denunciaba la presencia en sectores muy concurridos, como los bulevares de avenidas o espacios verdes, como las plazas.

Desde el grupo «Aves de Plaza Huincul y Cutral Co» que se dedica a la observación en la comarca petrolera y en otros lugares de la provincia, se recordó que es habitual encontrarlas en esta época, en la zona de chacras de Plaza Huincul. Los integrantes de esta agrupación se encargan de retratar todo tipo de aves en las inmediaciones de las ciudades.

Sin embargo, en esta ocasión se las puede encontrar en la zona urbana porque «los movimientos de gente y autos no las espantan», se aclaró. Se hizo especial hincapié en que no se las perturbe ni se las moleste y que se observe y admire su belleza porque en cuanto estén listas para seguir su camino de migración, ya no se las verá más por la zona.

En el caso de las bandurrias, se alimenta de lombrices, insectos y sus larvas, crustáceos, entre otros. El ave hurga en suelos húmedos con su pico. y en zonas abiertas como pastizales húmedos y campos. También en jardines y campos bien regados. En general, migran en bandadas dispersas.