Arañas en Neuquén: claves para identificar a las especies peligrosas y cómo actuar ante una picadura

Eran las seis de la tarde cuando un niño, recostado en el sillón, sintió una picadura. Su mamá observó una araña “chicharrada” en el lugar. El dolor inicial en la pierna no cedió y, a medida que avanzaban las horas, se sumaron molestias en el abdomen y la espalda. La familia acudió a la guardia de un hospital en Neuquén donde constataron que lo había picado una viuda negra.

La bióloga y referente de Salud Ambiental de Neuquén, Irene Roccia, indicó que por año se registran alrededor de 25 picaduras de arañas viuda negra (Latrodectus) en toda la provincia. En verano, con el calor y el viento, se observan más casos ante el encuentro de los humanos y los insectos.

La especialista aclaró que no existe una invasión ni un aumento desmedido de la población de arácnidos respecto a años anteriores. Lo que ocurre es una mayor interacción debido a la expansión urbana sobre las bardas y zonas rurales, el hábitat natural de estos animales.

Picadura de viuda negra en Neuquén: síntomas y características

La viuda negra es la especie venenosa más abundante en el territorio neuquino. Se la identifica por su abdomen globoso de color negro y una mancha roja característica, que puede ubicarse en el dorso o en la parte ventral. Roccia la describió como un animal de hábitos diurnos que prefiere el exterior: patios, peridomicilios y áreas rurales. Sin embargo, también puede estar presente dentro de las viviendas.

Su veneno es una neurotoxina, lo que significa que ataca el sistema nervioso. Señaló que los síntomas aparecen rápidamente, en un lapso estimado de dos horas. Incluyen dolores musculares intensos, espasmos, opresión en el pecho, taquicardia y dificultad respiratoria. Sugirió consultar a un médico y no automedicarse ante alguno de estos cuadros.

Aunque existe un antídoto específico, su aplicación depende exclusivamente de la evaluación clínica, ya que no todos los pacientes lo necesitan. “Los antivenenos se producen en el Instituto Malbrán para todo el país y son insumos escasos, críticos, de difícil producción”, remarcó Roccia. Es por eso que solo se aplican en casos graves.

La especialista comentó que, si bien la picadura de viuda negra puede afectar a cualquier grupo etario, los niños, los adultos mayores y las personas con algún tipo de compromiso en su sistema inmune suelen desarrollar cuadros más severos, en comparación con un adulto sano.

Pero la viuda negra no es el único arácnido venenoso autóctono de la región. La araña violinista o también conocida como “la araña de los cuadros” (Loxosceles) también está presente en Neuquén, aunque su picadura es menos frecuente. Según detalló, se registran entre una o dos por año.

Es marrón, de hábitos nocturnos y prefiere el interior de las viviendas. Se esconde en lugares oscuros y tranquilos, como detrás de cuadros, en placares, depósitos o dentro de ropa y calzado que no se utiliza con frecuencia.

A diferencia de la viuda negra, el veneno de la violinista es citotóxico. La bióloga explicó que provoca la destrucción de los tejidos (necrosis) en la zona de la picadura. Al principio, se siente un dolor intenso en la zona afectada, que rápidamente se inflama (edema) y se pone rojiza (eritema). Con el paso de las horas, puede aparecer una lesión cutánea muy característica, como una placa endurecida y de coloración violácea o marmórea, que con el tiempo puede evolucionar formando una costra oscura y, en algunos casos, una úlcera necrótica (es decir, el tejido dañado se muere y se desprende). En la mayoría de los casos, la picadura se limita a este daño local en la piel.

Medidas de prevención

Desde el Ministerio de Salud enfatizan que la medida más importante ante una picadura es la consulta médica urgente. Se desaconsejan terminantemente las prácticas caseras como realizar torniquetes, succionar la herida o aplicar sustancias sobre la lesión. Roccia subraya que no es necesario capturar al animal para llevarlo al hospital. Los médicos están capacitados para identificar la especie causante basándose en la sintomatología del paciente, que difiere notablemente entre una neurotoxina y una citotoxina.

La prevención se centra en la limpieza y el orden. En el exterior, se recomienda mantener los patios libres de escombros y leña acumulada, sitios donde la viuda negra suele tejer sus telas desorganizadas. En el interior, es fundamental sacudir ropa y calzado antes de usarlo y limpiar detrás de muebles y cuadros. Si se detecta un ejemplar dentro de la casa, se sugiere el uso de insecticidas domésticos; en el exterior, al ser fauna autóctona, no se recomienda su eliminación salvo en áreas de juego infantil.

Estas medidas buscan generar una buena convivencia entre los insectos y los humanos, ya que ellos ya habitaban el suelo neuquino antes de las urbanizaciones. “El crecimiento poblacional hace que cada vez más nos metamos en sus hábitats”, remarcó el jefe de Fauna de Neuquén, Nicolás Lagos. Roccia coincidió y remarcó: “Nosotros invadimos su entorno, porque vamos avanzando sobre la barda y los terrenos periurbanos”.

Serpientes, escorpiones y la importancia de los antídotos

El mapa de la fauna ponzoñosa en Neuquén se completa con ofidios y escorpiones, aunque la incidencia de accidentes es considerablemente menor.

La serpiente coral es una de las especies venenosas autóctonas en Neuquén.