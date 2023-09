Argentina, entre los 10 países del mundo que realizan más cirugías estéticas

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglás en inglés) realiza cada año su Encuesta Internacional sobre Procedimientos Estéticos/Cosméticos y en 2022, Argentina volvió a estar entre los 10 primeros países. Nuestra nación ocupa el séptimo puesto y las cirugías más realizadas en el último año fueron la liposucción y el aumento mamario.

El primer lugar de la encuesta lo sigue ocupando Estados Unidos, con más de siete millones de procedimientos estéticos en 2022. El podio lo completan Brasil y Japón, y luego le siguen México, Turquía, Alemania y Argentina. De esta manera, nuestro país se ubica por delante de economías mucho más desarrolladas como Italia, España, Grecia y Reino Unido, y también de países con mayor número de habitantes como la India e Irán.

Solo en 2022 se realizaron en Argentina más de un millón de procedimientos estéticos, 461.589 quirúrgicos y 554.929 no quirúrgicos. Las cinco cirugías más demandadas fueron el aumento mamario, la liposucción, la cirugía de párpados, el aumento de labios y la rinoplastía.

También se registraron grandes números de abdominoplastias, levantamiento y reducción de senos, aumento de glúteos y lifting facial.



En cuanto a los procedimientos no quirúrgicos más solicitados encabezaron la lista el ácido hialurónico y el botox, y le siguieron la depilación definitiva, los distintos procedimientos de reducción de grasa y los tratamientos para la celulitis. También se registraron grandes números de procedimientos para rejuvenecimiento facial.

El implante mamario es la cirugía estética más realizada en Argentina y el mundo.

En los últimos años Argentina había aparecido unos puestos más abajo en la encuesta, pero en 2018 volvió a subir por el auge de los procedimientos no invasivos como el botox y el ácido hialurónico, y también por el turismo médico: se demostró que muchas personas de otros países viajan especialmente a operarse acá porque los médicos tienen buena reputación y los precios son más bajos.

Las tendencias mundiales de las cirugías estéticas

A nivel global, lo que reveló la encuesta de ISAPS es que en 2022 el total de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aumentó un 19,3 %. En sus conclusiones, los encuestadores resaltaron que, aunque el aumento mamario sigue siendo el más frecuente, en los últimos cuatro años solo aumentó un 0,5 %.

En cambio, la cirugía de remoción de implantes aumentó un 49,6 %. Por otro lado, el levantamiento de muslos se convirtió en la cirugía de mayor crecimiento con un 53,1 % solo en 2022 y en el mismo año las inyecciones de ácido hialurónico aumentaron un 30,3 %.



La comparación entre varones y mujeres, solo disponible a nivel global, es un dato para resaltar. Si bien se cree que cada vez más hombres se someten a procedimientos estéticos, la diferencia sigue siendo abismal. En total, las mujeres ocupan el 86,2 % de las cirugías realizadas en el mundo, mientras que los varones representan el 13,8 %. En 2022, por ejemplo, 300 mil hombres se sometieron a una liposucción, mientras que las mujeres fueron 2 millones.

En comparación, aunque pareciera que el aumento mamario está pasando de moda, los procedimientos estéticos siguen en alza y Argentina sigue siendo uno de los países con más cantidad de cirugías estéticas en el mundo. El ácido hialurónico y el botox son los procedimientos del momento y parte de este boom se explica con una generación de centennials que buscan tratamientos estéticos a edades cada vez más tempranas.

Las intervenciones con botox y ácido hialurónico crecieron en un 30% solo en el último año.

Las redes sociales influyeron en este boom, ya que aplicaciones como Instagram y TikTok ofrecen filtros para el rostro que permiten ver cómo quedaría la cara con una nariz más fina y unos labios más voluminosos, realmente muy usados entre jóvenes y adolescentes.

Muchas modelos, cantantes e influencers que siguen las centennials también demuestran haberse sometido a cirugías a sus apenas 20 años y, como la palabra lo indica, acaban influenciando a sus millones de seguidores.

En cuanto a la liposucción, que en Argentina se ubica en el segundo lugar de las cirugías más demandadas, hay que tener en cuenta que sin dudas se relaciona con el modelo de belleza de nuestro país.

Si bien la «mujer bella» es representada por una mujer delgada en todas partes del planeta, acá la presión social es aún mayor que en otros países y se demuestra con números: Argentina es el segundo país del mundo con más casos de trastornos de conducta alimenticia, el 90 % son mujeres y entre el 12 % y el 15 % del total de los adolescentes padece de anorexia o bulimia nerviosa.

En resumen, y aunque el feminismo que crece en el mundo viene poniendo el tema en agenda con un cuestionamiento cada vez mayor, la búsqueda por la belleza hegemónica sigue en alza.

Los medios, el marketing y las redes sociales no están ayudando demasiado con el tema y el cambio –si creemos que va a darse– quizás viene más lento de lo que pensamos. Mientras tanto, no nos queda otra que dar unfollow a las cuentas que identificamos que no nos sirven a nuestra autoestima y dar seguir a las marcas y personas que buscan transmitir una nueva mirada.

Este artículo fue publicado originalmente en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.