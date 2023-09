Murió Silvina Luna: Los cuestionamientos a los mandatos de belleza que dejó su partida

Silvina Luna murió este jueves 31 de agosto, a los 43 años, luego de una larga internación en terapia intensiva. La actriz llegó a ese crítico estado de salud tras más de diez años de sufrimiento, luego de hacerse una intervención estética con el médico Aníbal Lotocki, donde se le aplicó metacrilato.

La muerte de Silvina Luna generó entonces un gran debate sobre los cánones de belleza, que rodeaban a la modelo y que ella misma puso en discusión años antes de este triste final. Es que ella se acercó a Aníbal Lotocki buscando una mejora estética, para cumplir con los altos estándares que le exigía el medio artístico al comienzo de su carrera.

De hecho, Silvina Luna había reconocido que había sido un error tomar esa decisión. «Estoy arrepentida de haberme operado con él y de hacerme las cirugías también. Era más chica, tenía otras prioridades, otra consciencia y por ahí busqué seguridades en el afuera y me hizo eso» había declarado en PH – Podemos Hablar, entrevistada por Andy Kusnetzoff.

Las redes sociales se hicieron eco inmediatamente de la bronca por la muerte de Silvina Luna, donde se puso en foco la demanda de los patrones sociales sobre la belleza de las mujeres y de la sensación de que nada alcanza para llegar a ser lo que la sociedad quiere.

Entre sus últimas publicaciones, Silvina Luna cuestionó duramente eso: «viven preguntándome qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias«.

De hecho, Silvina Luna había sido víctima de violencia cibernética en sus redes sociales. Es que muchas personas, escondidas en el anonimato, aprovechaban para criticarla por su cuerpo incluso en el momento más duro de su enfermedad.

«Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco… No se habla de los cuerpos de los otros, de la cara del otro, de la ropa del otro. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas… ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera» concluyó Silvina Luna.

Murió Silvina Luna: Las repercusiones en redes sociales por los mandatos de belleza

Así reaccionaron las redes sociales a la muerte de Silvina Luna, derivada de una mala praxis estética que le realizó el médico Aníbal Lotocki.

Silvina Luna murió por una mala praxis que responde a mandatos estructurales de apariencia. No es una cosa o la otra. Y, sobre todo, es un hecho muy triste, no una oportunidad para torcer argumentos de forma de no asumir que una tiene trabajo que hacer — Agostina Mileo 🩸 (@agostinamileo) August 31, 2023

A Silvina Luna la mató LOTOCKI y toda una sociedad que hace diez años atrás y todavía hoy asocia el éxito y la belleza a las medidas del cuerpo. — Mariela Branda (@marielabranda) August 31, 2023

Todos conmocionados por lo de Silvina Luna, y yo solo llegue a la conclusión que solo los conmociona la muerte, porque cuando tienen que ser despectivos ante una persona gorda lo son, cuando tienen que criticar el cuerpo ajeno lo hacen.

Toda acción tiene su reacción en el otro. — mica 🌝 (@MicaPoncet) September 1, 2023

lo de silvina luna es la muestra más trágica de los estándares inalcanzables a los que estamos presionadas las mujeres, nada es suficiente. ni la cara ni el cuerpo ni el pelo ni las uñas ni la carrera o la familia o la falta de familia, nada alcanza — lafi (tv) (@lafanit) August 31, 2023

Se espantan de la muerte de Silvina Luna y van por la vida burlándose de los cuerpos ajenos

En fin la hipocresía — Agustina criado (@AgusCriadoo) September 1, 2023

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Silvina Luna y deseamos que descanse en paz.



A Silvina la mataron la violencia estética, la falta de ética médica, la mala praxis, la presión mediática y la exigencia del patriarcado sobre nuestros cuerpos.

(sigue) pic.twitter.com/2QRT7WTgye — Actrices Argentinas (@actrices_arg) August 31, 2023

La promoción de un tipo de cuerpo ideal desde los medios, la industria farmacéutica, la alimentaria, la belleza hegemónica, la cirugía estética termina por ser una exigencia que, sobre todo, pesa sobre las mujeres. Silvina Luna fue víctima de esto. — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 31, 2023

Vi varios videos de Silvina Luna hoy. Me impresionó mucho la insistencia sobre su físico post salida de Gran Hermano, no recordaba todo eso. ¿Se imaginan lo que debe haber sido para su autoestima eso? Mala praxis, sí. Pero mandatos también. Un abrazo a quienes la querían. — 💚 Estefanía Pozzo (@estipozzo) August 31, 2023

El problema no es buscar la belleza física, sino la irresponsabilidad de los médicos. El problema no es la falta de amor propio, sino la presión para encajar en los esquemas de belleza. La respuesta es colectiva, no individual.



Justicia para Silvina Luna, no murió, la mataron. pic.twitter.com/TkdYkCaKWC — LATFEM✊🏼 (@latfemnoticias) August 31, 2023