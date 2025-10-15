Argentina estrena un sistema de validación que elimina la inspección de aeronaves en el exterior

Argentina concretó la incorporación de una nueva aeronave al parque aéreo nacional mediante un nuevo procedimiento que ya no requiere el envío de una delegación de inspectores al exterior, un requisito que solía ser indispensable para la certificación. El primer caso bajo este esquema es un helicóptero Airbus H160, adquirido por la empresa Helicópteros Marinos, marcando un hito en la simplificación de trámites.

Esta transformación fue posible gracias a la reforma del Código Aeronáutico y a una serie de decretos impulsados por la Secretaría de Transporte. El cambio estructural se consolidó con la Resolución N.º 624/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Establece el reconocimiento automático de los Certificados Tipo emitidos por autoridades aeronáuticas de referencia internacional. Dicho marco regulatorio incluye organismos como la FAA (Estados Unidos), EASA (Europa), TCCA (Canadá), CAA (Reino Unido) y ANAC Brasil.

La nueva normativa permite la validación sin necesidad de repetir los procedimientos de verificación técnica en el país de origen del fabricante, lo que agiliza significativamente los tiempos.

Reducción de costos y simplificación del ingreso de aeronaves

El esquema de certificación anterior implicaba que el ingreso de cada nueva aeronave requería el envío de delegaciones técnicas de hasta siete inspectores al país fabricante.

Este proceso podía demorar entre seis meses y un año en revisiones documentales y técnicas, además de generar miles de dólares en gastos para la empresa solicitante (cubriendo pasajes, alojamiento y viáticos).

Gracias al nuevo procedimiento de reconocimiento automático, ese costo se elimina y el proceso se resuelve en tiempos sustancialmente menores. El Gobierno asegura que esta agilización se logra sin comprometer los altos estándares de seguridad operacional y la confiabilidad del sector.

Esta medida busca agilizar la renovación del parque aeronáutico nacional, fomentar la competitividad del sector y fortalecer la integración de Argentina al sistema internacional de aviación civil.