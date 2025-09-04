Llegará un avión icónico: Loncopué recibirá al Hércules de la Fuerza Aérea y este es el cronograma

El Hércules, un avión ícono de las Fuerzas Armadas estará en Loncopué. Foto: Gentileza Presidencia.

La localidad de Loncopué se prepara para recibir un avión icónico de los cielos de Argentina. Arribará la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Se espera la llegada de parte de la tripulación este jueves 4 de septiembre. La actividad central será este domingo 7 de septiembre con el aterrizaje en pista y luego la apertura al público. El cronograma fue difundido por el Municipio.

Los horarios de la actividad con el avión Hércules en Loncopué

Estos serán los horarios que dio a conocer el Municipio local:

15 hs Aterrizaje del Hércules en la pista de la aeronave.

De 16 a 18, apertura al público para conocer de cerca el avión y vivir la experiencia aérea.

“Solo hace falta entusiasmo, ganas de emocionarse y un celular para capturar este vuelo del orgullo nacional”, señalaron desde la convocatoria. No hace falta inscripción.

Algunas de las tareas del Hércules en la fuerza Armada Argentina

Entre las tareas del Hércules, se destaca un papel fundamental en las operaciones de abastecimiento de las bases argentinas y de apoyo logístico a las actividades científicas que desarrollan en la Antártida.

Además colaboración en tropas y carga en el marco del sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas.