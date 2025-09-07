Emergencia por sequías: Neuquén busca alquilar aviones hidrantes en caso de incendios este verano

De cara a lo que será la temporada de verano en Neuquén, y tras declarar la emergencia por sequía, el gobierno provincial busca alquilar medios aéreos en caso de incendios forestales. La decisión fue motivada por lo ocurrido el verano pasado en Valle Magdalena. «Vamos a armar una licitación para ya poder alquilar los aviones ahora», indicaron.

Según detallaron desde Provincia, si bien ya se cuenta con dos aeronaves propias, el objetivo es alquilar tres aviones hidrantes y un helicóptero. La confirmación fue realizada por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

En este sentido remarcó que la idea «es tenerlos ahora y poder garantizar un mejor precio y no ir en la emergencia como nos pasó en el periodo pasado».

La escasez de nieve y un panorama «complejo» para el verano y la temporada de incendios en Neuquén

Según detalló Koenig, el Gobierno lleva adelante un plan de acción con «previsión» y explicó que la escasez de nieve durante el invierno permite avizorar un panorama «complejo» de cara al lo que será la temporada de incendios.

“Ojalá nos equivoquemos, pero se está dando en el mundo, Canadá, España, que son los grandes países que tienen experiencia y manejan incendios forestales, la están pasando muy mal y nuestro invierno que nos dio poca nieve, nos está dando alguna lluvia, con un panorama que se viene complejo”, agregó.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, indicó que se podría trabajar en colaboración con Río Negro y Chubut ya que las tres jurisdicciones acordaron recientemente la conformación de un comando conjunto contra incendios forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer en agosto un informe especial sobre los pronósticos para septiembre, octubre y noviembre del corriente año. Allí, estableció que las precipitaciones medias son del 40 al 45% inferiores a las normales para toda la provincia del Neuquén.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas también consignó que 10 de las 12 estaciones que posee en la provincia presentan una significativa disminución de la capa de nieve acumulada con respecto a la media histórica, mientras que en las dos restantes no se ha producido acumulación alguna, encontrándose en todos los casos cercano a valores mínimos históricos.