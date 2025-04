Argentina también fue víctima del cimbronazo financiero global: cómo impactó en los bonos y el dólar

El mercado financiero argentino no pudo escapar al adverso clima global y sus activos se deterioraron en una jornada de nerviosismo y desconcierto por el impacto que tendrá en el comercio internacional la nueva política arancelaria que lanzó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La rueda se perfiló caótica desde la madrugada del jueves cuando las bolsas asiáticas acusaron el impacto y cerraron en rojo. La apertura de Europa fue con el mismo sesgo y las turbulencias luego se trasladaron a Wall Street, para finalmente golpear en Buenos Aires.

Los peores números se vieron en los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Por ejemplo, Globant descendió 11%, Tenaris (8,4%) e YPF (5,5%), entre las más perjudicadas.

El índice MERVAL retrocedió 3,4%, arrastrado principalmente por TGS (5,9), Aluar (5,9%), Comercial del Plata (5,1%), Pampa Energía (4,9%), Ternium (4,9%), entre otras.

En tanto, los bonos soberanos sufrieron bajas en promedio de 1,5%, con lo cual el Riesgo País quedó en 869 puntos.

A contramano de lo que podía esperarse, la plaza cambiaria no mostró mayores sobresaltos. El dólar “blue” cerró en $ 1.310, mientras que el MEP avanzó a $ 1.319 y el Contado con Liquidación a $ 1.320.

En este contexto turbulento el Banco Central volvió perder reservas. Entregó U$S 10 millones y recortó la ganancia de U$S 53 millones que había tenido el primer día de abril. Las reservas brutas quedaron en U$S 25.312 millones.

Recesión

El consenso político y entre los analistas económicos es que las medidas de Trump reconfiguran el comercio internacional y elevan las posibilidades que en el corto plazo se ingrese en una recesión.

En medio de los temores de una caída de la actividad global, el petróleo sufrió una fuerte baja de 6%. En tanto, el oro que se había mostrado el alza en las últimas semanas, perdió más de 1,2%.

Por su parte, en Wall Street el Dow Jones bajó 3,9%, el S&P 500 4,8% y el Nasdaq 5,9%. Esta caída se produjo porque los analistas entienden que las medidas proteccionistas perjudicarán a la economía y ven posible el rebote de la inflación. Esta situación podría derivar en un cambio en la política de tasa de interés de la Reserva Federal, que puede complicar aún más la situación global.

El influyente Banco de inversión Goldman Sachs afirmó que las medidas implican un “potencial riesgo de estancamiento” porque los aranceles “son un shock contractivo”.

En Europa, el Dax alemán perdió 3%, la Bolsa de París 3,3%, la de Londrés 1,5% y la de Italia 3,6%.

En Asia, el Nikkei de la Bolsa Tokio cayó 2,8%, índice Kospi de Seúl 0,76 %, la Bolsa de Shanghai 0,24% y la de Hong Kong 1,52%.

En medio de la debacle, Trump redobló la apuesta y destacó el valor de sus medidas y afirmó que su país “será mucho más fuerte”. Lo hizo a través de un mensaje en su red Truth Social en la que afirmó que “la cirugía terminó, el paciente sobrevivió, se recupera y será más fuerte”.

El gobierno consideró un «logro» el 10% de aranceles a Argentina

El gobierno considera como un “logro” que el 10% aplicado a la Argentina esté dentro de los rangos más bajos de los dispuestos por el presidente estadounidense. Cabe apuntar que es el mismo gravamen que ordenó para los otros países de la región como Chile, Colombia, Paraguay, y Brasil, lo cual no denota un trato diferente.

No obstante, el presidente Javier Milei confía en que en los próximos días podrá morigerar el impacto sobre ocho posiciones arancelarias y llevarlas a cero.

El canciller Gerardo Werthein se reunió este mediodía con el secretario de Comercio americano, Howard Lutnick y con el representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), embajador Jamieson Greer.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la reunión entre Werthein y Lutnick “se desarrolló en un clima cordial y amigable, con una agenda enfocada en los principales temas comerciales bilaterales, particularmente en el contexto de la reciente implementación por parte de los Estados Unidos de nuevas medidas arancelarias”.

El canciller Werthein manifestó que, “luego de analizar las cuestiones identificadas en el informe elaborado por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, las adecuaciones correspondientes ya se encuentran en proceso de implementación y se prevé su finalización en los próximos días”.

A media tarde, Eric Trump, hijo del mandatario estadounidense y quien comanda las empresas familiares posteó: “No quisiera ser el último país que intente negociar un acuerdo comercial con @realDonaldTrump. El primero en negociar ganará; el último, sin duda, perderá. He visto esta película toda mi vida…”.

Sobre este posteo Milei citó: “Los grandes analistas entenderán los alcances de este posteo? Sabrán quién es uno de los primeros que se han reunido con el Secretario de Comercio de EEUU luego de su entrevista con Bloomberg? ANIMO!”.

Europa quiere negociar

Con el frente financiero desatado, Europa aún confía en poder llegar a un acuerdo con Trump.

En una presentación en Uzbekistán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que las medidas del líder republicano son «un duro golpe a la economía mundial», pero se mostró confiada en la apertura de negociaciones.

En ese sentido, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, informó que este viernes mantendrá una conversación con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.

“Los aranceles injustificados inevitablemente son contraproducentes. No vamos a quedarnos de brazos cruzados si no logramos alcanzar un acuerdo justo”, comunicó Sefcovic a través de redes sociales.