Temporal en el Atlántico Sur: más de 140 barcos extranjeros se refugian en aguas argentinas

El fuerte temporal pronosticado para el Atlántico Sur obligó al ingreso de más de 140 buques pesqueros de bandera extranjera a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) en busca de resguardo. La Prefectura Naval Argentina realiza un monitoreo permanente de las embarcaciones.

Según informó la Prefectura Naval, distintas empresas y asociaciones pesqueras solicitaron refugio preventivo ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días.

Temporal en el Atlántico Sur: cuáles son las restricciones para los buques extranjeros

Las embarcaciones permanecerán en sectores determinados de la Zona Económica Exclusiva durante aproximadamente tres días. La medida fue adoptada en el marco de un protocolo especial para situaciones climáticas extremas en aguas jurisdiccionales argentinas.

La Prefectura dispuso que los buques deberán cumplir las normas del Régimen Federal de Pesca y del “procedimiento de actuación ante solicitud de la flota pesquera extranjera para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina».

Entre las disposiciones establecidas, se encuentra la prohibición de realizar tareas de pesca, investigación o exploración en aguas argentinas. También deberán mantener las artes de pesca aseguradas sobre cubierta y apagar las luces vinculadas a maniobras pesqueras.

La Autoridad Marítima indicó que los sistemas AIS de identificación y posicionamiento deberán permanecer activos de forma permanente para permitir el seguimiento continuo de cada embarcación mediante el Sistema Guardacostas.

Cómo controla la Prefectura el operativo por el temporal marítimo

Los capitanes de los buques también deberán mantener escucha radial permanente con la estación costera correspondiente e informar periódicamente su posición mientras permanezcan en la zona de abrigo dispuesta por las autoridades argentinas.

En paralelo, la flota pesquera nacional adoptó medidas preventivas y se desplazó hacia áreas seguras para evitar el impacto del temporal que afecta al Atlántico Sur y a gran parte del litoral marítimo argentino.

La Prefectura Naval informó que continuará con el seguimiento permanente de las embarcaciones a través de las estaciones costeras desplegadas sobre el litoral marítimo y mantendrá informadas a las autoridades nacionales sobre la evolución de la situación.