Así serán los horarios de cierre del comercio en Neuquén durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

El CEC informó cómo funcionarán las grandes superficies y pymes el 24 y 31 de diciembre. (foto Matías Subat)

Como es usual, los horarios de atención de los comercios en Neuquén tendrán modificaciones durante las fiestas de fin de año. Con horarios diferenciados según el tipo de establecimiento y la localidad, se estableció un esquema de horarios cierres para el 24 y el 31 de diciembre, en el marco de las ordenanzas vigentes.

Cómo serán los cierres comerciales en la previa de Navidad

Según informó el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, el 24 de diciembre las grandes superficies deberán cerrar a las 14. La medida se aplicará en toda la zona de representación del gremio.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el horario de cierre será a las 16 en Neuquén capital, Plottier, Centenario y Cutral Co. En tanto, en Rincón de los Sauces, los comercios cerrarán a las 13.

El Centro de Empleados de Comercio difundió el esquema oficial para las jornadas festivas. Foto archivo.

La información fue difundida por el sindicato mercantil neuquino con el objetivo de ordenar la actividad comercial y permitir la planificación tanto de los comercios como de los consumidores.

Además, se aclaró que los horarios surgen de las ordenanzas vigentes y del acuerdo alcanzado entre las partes que intervienen en la actividad comercial.

Cambian los horarios del comercio en Neuquén por Navidad y Año Nuevo

Para el 31 de diciembre, el esquema presenta algunas variaciones. De acuerdo con lo informado, las grandes superficies deberán cerrar a las 12, anticipando el fin de la jornada en relación con Nochebuena.

Por su parte, las pequeñas y medianas empresas cerrarán a las 14 en Neuquén capital, Plottier y Centenario. En Cutral Có y Rincón de los Sauces, en cambio, el horario establecido será a las 13.

Desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén se recordó la importancia de respetar estos horarios en cada localidad, ya que responden a acuerdos específicos y a normativas locales.