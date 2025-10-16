¡Atención! Abren convocatoria para participar del Festival de la Sidra 2025: ¿tenés food truck en Roca?, mirá cómo anotarte

Empezaron los preparativos para la edición 2025 del Festival de la Sidra en Roca. Luego de la confirmación oficial de Turf y La Delio Valdez como invitados especiales del evento, desde el municipio lanzaron una convocatoria para los emprendedores gastronómicos que quieran participar. Mirá cómo anotarte.

El municipio de Roca abrió una convocatoria especial para aquellos emprendedores que tengan food truck en la ciudad y estén interesados en participar del Festival de la Sidra que se realizará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.

Cómo inscribirse para participar del Festival de la Sidra 2025 en Roca

Resaltaron que la convocatoria está abierta para todos los carros gastronómicos que cuenten con su habilitación vigente.

Para inscribirse, deberán acercarse a partir de este 16 de octubre a la Oficina de Turismo ubicada sobre calle 25 de Mayo, entre Maipú y España. Podrán anotarse hasta el jueves 30 de octubre.

Informaron que la oficina estará abierta de 8 a 14 para que puedan realizar la inscripción previa y conocer las bases y condiciones de participación al Festival de la Sidra 2025.

«Para mayor información comunicarse al 4423195 o al 2984646319 de lunes a viernes 8 a 14 hs», agregaron.