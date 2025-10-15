¡Confirmado! Turf y La Delio Valdez son los invitados especiales del Festival de la Sidra 2025 en Roca

Finalmente se confirmó que Turf y La Delio Valdez son los invitados especiales de la nueva edición del Festival de la Sidra que se celebra en Roca. El evento más esperado de esta primavera ya tiene fecha y desde ahora empieza la cuenta regresiva.

Festival de la Sidra 2025 en Roca: los detalles del evento

La Municipalidad de Roca informó que la edición 2025 del Festival de la Sidra se realizará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el ya estrenado, Predio Ferial Municipal que se ubica sobre la calle Tronador.

Al igual que la edición pasada, se espera un evento repleto de actividades para que los vecinos y vecinas se puedan acercar a disfrutar de las mejores sidras, gastronomía, música, espectáculos en vivo y todo tipo de entretenimiento.

Si bien se espera la participación de artistas locales y regionales, desde la organización informaron que como la vez pasada se recibió a Valentino Merlo, en esta ocasión los invitados son el reconocido grupo de cumbia, La Delio Valdez, y la banda de rock argentino, Turf.

El primer grupo se presentará en el escenario del predio municipal el sábado 8 de noviembre, en tanto la banda liderada por el cantante Joaquín Levinton se presentará el domingo 9 de noviembre.