Atención conductores: así se puede pagar el estacionamiento medido en Viedma sin usar la aplicación

La Municipalidad de Viedma informó que se encuentra realizando tareas de actualización y transición de servidores del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), por lo que habilitó una modalidad alternativa para que los usuarios puedan abonar el servicio sin necesidad de iniciar sesión ni utilizar la aplicación móvil.

La medida busca dar una solución transitoria a quienes presentan inconvenientes para recuperar su usuario, ya que actualmente el sistema no está enviando los mensajes de texto (SMS) de validación necesarios para acceder a la cuenta.

El municipio de Viedma puso a disposición un enlace oficial

Con el objetivo de evitar multas o inconvenientes durante este período, el municipio puso a disposición un enlace oficial desde el cual se puede realizar el pago puntual del estacionamiento de forma online.

Para completar la operación, los usuarios deberán ingresar al sitio habilitado por la Municipalidad, cargar la patente del vehículo, seleccionar la zona donde se encuentra estacionado y completar el pago con tarjeta de débito o crédito.

Además, quienes necesiten recuperar su usuario del sistema podrán solicitar asistencia enviando un correo electrónico a sem@viedma.gob.ar.