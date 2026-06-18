Aumentó el estacionamiento medido en Viedma: cuánto costará desde este jueves

La Municipalidad de Viedma autorizó un nuevo aumento en las tarifas del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, que comenzó a regir desde las 8 de este jueves 18 de junio. La actualización alcanza tanto a la tarifa por hora como a los distintos abonos mensuales vigentes en el microcentro y macrocentro de la ciudad.

Se trata de la segunda actualización tarifaria aplicada al sistema en poco más de siete meses.

Con los nuevos valores, la hora de estacionamiento pasará de 240 a 300 pesos tanto en el microcentro como en el macrocentro, lo que representa un incremento del 25%.

Cuánto cuesta ahora estacionar en el centro de Viedma

En el caso del microcentro, el abono mensual general aumentará de 25.000 a 32.000 pesos, mientras que el destinado a propietarios o locatarios de viviendas pasará de 11.000 a 14.000 pesos.

Por su parte, en el macrocentro el abono mensual general se elevará de 21.000 a 26.000 pesos y el correspondiente a residentes aumentará de 7.000 a 9.000 pesos.

Según se indicó en los fundamentos de la medida, la actualización responde al impacto de la inflación sobre los costos operativos del servicio y al atraso que presentaban las tarifas respecto de otras ciudades que cuentan con sistemas similares.

Cómo funciona el sistema en Viedma

El estacionamiento medido y pago abarca tanto el microcentro como el macrocentro de la capital rionegrina. De acuerdo con datos de la Agencia Local de Seguridad Vial, el área comprendida por el sistema cuenta con 5.018 espacios destinados al estacionamiento de vehículos.

El relevamiento incluye además distintos sectores reservados para usos específicos. Entre ellos se encuentran diez paradas de taxis con capacidad para alrededor de 40 vehículos, ocho cajones azules destinados a carga y descarga de mercaderías y 12 reservas para personas con discapacidad.

Asimismo, existen unas 280 reservas destinadas a organismos públicos, establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, clínicas, sanatorios, ministerios y sectores de ascenso y descenso de pasajeros, entre otros usos contemplados por la normativa vigente.

A estas categorías se agregan tres espacios habilitados bajo la modalidad «take away», creada para facilitar el retiro rápido de productos en comercios.