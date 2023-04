Video: atropellaron a tres manifestantes en el Tercer Puente y luego el conductor fue agredido

Tres manifestantes fueron atropellados en el corte de ruta que está llevando a cabo un grupo de trabajadores de Pollolin. Ocurrió hace instantes en el Tercer Puente que conecta Cipolletti con Neuquén. Trascendió que el enojo de un conductor derivó en el incidente. El dueño del vehículo fue atacado por un grupo de trabajadores que además dañaron su camioneta.

Según informaron desde la dirección de tránsito de Cipolletti un conductor intentó cruzar de forma brusca durante el corte y atropelló a tres manifestantes. “El conductor del vehículo fue perseguido por los manifestantes y lo golpearon. Además le robaron y dañaron su camioneta en la cual se desplazaba” explicó Vilma Ríos directora de tránsito.

Los tres atropellados y el conductor fueron trasladados al hospital de Cipolletti. Según el relato de Vilma Ríos los manifestantes se encuentran fuera de peligro y con heridas leves. El conductor tiene un estado de salud estable.

Durante la mañana los trabajadores de Pollolin realizaban un corte intermitente y aprovechaban para comentarle su reclamo a los vehículos que por allí transitaban. Cada cinco minutos los manifestantes liberan el paso para que los vehículos puedan circular.

Según informaron los trabajadores permanecerán cortando una sola mano del acceso al Tercer Puente hasta las 12 del mediodía. “Son 1200 familias las que participamos del reclamo. Solo nos pagaron el 75% del sueldo porque la empresa dice que debido a la crisis no puede afrontar el pago total del salario” explicaron los manifestantes a Río Negro.

Los trabajadores de Pollolín reclaman ayuda de provincia para que la empresa siga en pie

Esta mañana, mientras los trabajadores de la empresa Pollolín comenzaban con las manifestaciones en el puente carretero que unen a Cipolletti con Neuquén, el secretario adjunto del sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Julio Mora explicó por qué decidieron salir a las rutas. Manifestó que solicitan la ayuda de Provincia y Nación para que la empresa pueda seguir sosteniéndose.

El secretario del sindicato STIA, Julio Mora manifestó en RÍO NEGRO RADIO que “hoy hay 1190 trabajadores que dependen de la firma Pollolín S.A y la incertidumbre es mucha, y la ayuda del Estado no aparece. Cómo es de público conocimiento cuando se dio el primer caso de gripe aviar en las granjas de Mainque las promesas han aparecido, pero nadie se hace responsable. Hoy está corriendo riesgo la fuente de trabajo de todas esas personas”.

Mora solicitó que “el gobierno envíe la ayuda que prometió porque la empresa ya dijo que no puede sostener la infraestructura”. Explicó que si llega la ayuda la empresa va a tener entre tres o cuatro meses para volver a la normalidad. En caso de que no aparezca la ayuda, quieren empezar a aplicar el preventivo de crisis para dejar a los compañeros a la deriva. Este martes los trabajadores tenían que cobrar el otro 50%, pero solo cobraron el 25%, y esto claramente impacta en la economía de las familias y cada día hay más incertidumbre. Por ahora no hay suspensiones, pero nos toca cobrar el salario en cuotas. Hoy es una panfleteada, pero iremos cambiando las medidas de acuerdo a cómo van pasando los días», advirtió.