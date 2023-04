Gripe aviar en Pollolin: «la crisis impacta en la economía de las familias y hay mucha incertidumbre en la empresa»

Esta mañana, mientras los trabajadores de la empresa Pollolin comenzaban con las manifestaciones en el puente carretero que unen a Cipolletti con Neuquén, el secretario adjunto del sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Julio Mora explicó por qué decidieron salir a las rutas. Manifestó que solicitan la ayuda de Provincia y Nación para que la empresa pueda seguir sosteniéndose.

Ayer los trabajadores de la empresa Pollolín anunciaron que hoy se movilizarían en los puentes carreteros de Cipolletti y Neuquén para reclamar por la ayuda que solicitó la empresa al gobierno Nacional y Provincial. Según manifestaron este mes la empresa está pagando los sueldos en cuotas y hay riesgo de reducir el personal.

El secretario del sindicato STIA, Julio Mora manifestó en RÍO NEGRO RADIO que “hoy hay 1190 trabajadores que dependen de la firma Pollolin S.A y la incertidumbre es mucha, y la ayuda del Estado no aparece. Cómo es de público conocimiento cuando se dio el primer caso de gripe aviar en las granjas de Mainque las promesas han aparecido, pero nadie se hace responsable. Hoy está corriendo riesgo la fuente de trabajo de todas esas personas”.

Explicó, que en aquella ocasión Provincia y Nación se comprometieron a brindar una ayuda económica para que la empresa pueda volver a reactivar la producción que tenía en su momento. Además, manifestó que “hoy se está produciendo un 35% menos de la capacidad de pollos y no hay noticias de nada, solamente promesas que quedaron en el aire. La empresa ya presentó un preventivo de crisis el cual se está tratando a nivel nacional, tuvimos una reunión la semana pasada y volveremos a tener una reunión este viernes con la ministra de Trabajo, donde prometen que van a acompañar a la empresa para que no repercuta en los trabajadores”.

Mora solicitó que “el gobierno envíe la ayuda que prometió porque la empresa ya dijo que no puede sostener la infraestructura”. Explicó que si llega la ayuda la empresa va a tener entre tres o cuatro meses para volver a la normalidad. En caso de que no aparezca la ayuda, quieren empezar a aplicar el preventivo de crisis para dejar a los compañeros a la deriva. Este martes los trabajadores tenían que cobrar el otro 50%, pero solo cobraron el 25%, y esto claramente impacta en la economía de las familias y cada día hay más incertidumbre. Por ahora no hay suspensiones, pero nos toca cobrar el salario en cuotas. Hoy es una panfleteada, pero iremos cambiando las medidas de acuerdo a cómo van pasando los días», advirtió.

El preventivo de crisis que la empresa Pollolin presentó se refiere a recortes del personal, suspensiones y reducción del salario.

Escuchá al secretario adjunto del sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Julio Mora, en RÍO NEGRO RADIO:

