Automovilistas y ciclistas se habituaron a las ciclovías en la ciudad de Neuquén

Los autos respetan el espacio de la ciclovía de Entre Rios, en los días en que perdió los pretiles por repavimentación (foto Cecilia Maletti)

El espacio de la ciclovía de la calle Bahía Blanca y su continuación por Entre Ríos quedó desdibujado por la repavimentación de la calle hace varias semanas. Sin embargo, tanto los ciclistas como los conductores, demostraron respetar los espacios. La reinstalación de la vía exclusiva para ciclistas comenzó el viernes.

Esta semana volverán los pretiles y las nuevas tachas a marcar el espacio único de las ciclovías sobre el asfalto de troncales que, de sur a norte por la zona este de la ciudad, conviven non el tránsito que ingresa al microcentro, a la ciudad judicial y la Legislatura, en el caso del 1,5 kilómetros de la Entre Ríos.

«Conservó igualmente la condición de prohibido estacionar y el amarillo continuo demarcado, indica que es el espacio de la ciclovía, ida y vuelta», dijo el director del Observatorio Municipal, Daniel Márquez.

Más de 76 kilómetros de ciclovías, bicisendas o bicicalles hay en Neuquén capital. El uso laboral ya está comprobado, con base a los conteos manuales que se iniciaron desde el Observatorio Vial de la capital, tras la pandemia.

La línea amarilla marcó la vigencia de la ciclovía a lo largo de la Entre Ríos durante la repavimetación: no se registraban estacionamientos a pesar de la alta demanda en el microcentro (foto Cecilia Maletti)

La ciclovía de la Bahía Blanca nace en la calle Chocón y llega hasta la Leloir, donde se llama Entre Ríos. En invierno tiene un tránsito de 40 usuarios por hora por día, en su mayoría hombres. En el verano, la cifra es mayor.

«Es una ciclovía que demanda mayor resistencia y fuerza, porque es literalmente cuesta arriba hasta la Universidad o la Legislatura», recordó Márquez.

por hora, a diario 40 ciclistas es el tránsito de la ciclovía Bahía Blanca – Entre Ríos

Fue notorio cómo los vehículos no ocupaban el espacio de los ciclistas, aunque no tenían los conos que dividen espacialmente el pavimento.

Otro dato llamativo y de preocupación fue el paso de las bicicletas en contramano en esa troncal: es que las ciclovías son de doble mano y con la falta de señalización durante dos semanas, en apariencia, había ciclistas que bajaban en sentido contrario por el lateral izquierdo de Entre Ríos, mientras que los autos iban en dirección sur hacia el norte.

«Todas las ciclovías son de doble mano», recordó Márquez e indicó que ni bien se produjo la repavimentación, antes que los conos y las tachas para dividir el carril específico para las bicicletas, se priorizó la pintura sobre el asfalto.

Invasiones permanentes en la ciclovía de Bahía Blanca

En la ciclovía sobre Bahía Blanca la situación fue diferente. Los vehículos aprovecharon el retiro de los pretiles para usar el estacionamiento lateral izquierdo. No hubo registro de multas, sin embargo, se montaron operativos de inspección para mantener el paso de ciclistas lo más liberado posible, se indicó.

Hubo más de un conflicto denunciado en el sector de la Bahía Blanca a la altura de las salas velatorias de CALF, donde personal de inspección fue instruido para que despejaran la senda de la bicicletas, a pesar de la cartelería de prohibido estacionar en el lateral. La ciclovía no se pudo usar con normalidad por parte de los ciclistas como fue el caso de Entre Ríos.

Desde Chocón hasta la avenida Mosconi, la ciclovía de la Bahía Blanca tiene una extensión de 2.130 kilómetros.

Una gran cantidad de ciclistas que usan la Bahía Blanca, desvían su ruta al llegar al parque Central, donde se suman al flujo de la bicisenda de la calle 12 de septiembre, en sentido este – oeste. El destino es el microcentro, área bancaria, la zona de la terminal o, en sentido contrario, la vía hacia los puentes carreteros y el cruce a Cipolletti.

La bicisenda de la 12 de septiembre, que comparte carriles con peatones, es la más utilizada en Neuquén con fines laborales y el tránsito ciclista supera cinco veces al de la ciclovía de Bahía Blanca o Entre Ríos, según el último relevamiento realizado en 2024 por el Observatorio Vial de la capital.

En Bahía blanca, no se repetó el espacio de la ciclovía y los vehículos estacionan en el lateral prohibido. Hubo auxilio de los inspectores para despejar el carril (foto Cecilia Maletti)

La repavimentación de toda la calle Bahía Blanca requirió un trabajo previo de frezado, por lo que el final de la obra de repavimentación en el sector sur de esa ciclovía, será posterior al plazo de normalización de la ciclovía de la calle Entre Ríos, donde las cuadrillas contratadas por la municipalidad trabajaban desde el viernes para la delimitación de la ciclovía.

«Se va a reestablecer en estos días», dijo Márquez. Las bicisendas llegaron para quedarse por la regularidad del uso laboral y de movilidad dentro de la ciudad, reafirmó.

Desde el Ejecutivo municipal se busca que las bicisendas y el transporte público sean parte del sistema de movilidad vial y de transporte en la capital, para reducir el flujo de vehículos en el centro. Con el nuevo contrato de la prestación del servicio de recolección de residuos e higiene, por ejemplo, se adquirieron dos minibarredoras que serán operadas por CLIBA (la empresa concesionada) para la mantención de los circuitos de bicisendas en la ciudad.

Los reclamos de los ciclistas son: la iluminación de bicicalles y bicisendas, las delimitación de carriles en especial los sectores donde la ciclovía comparte calzada con senda peatonal y se producen invasiones más importantes que las de los autos en las ciclovías; y los pozos.

Tras la repavimentación, el viernes comenzaba la delimitación con pintura, tachas y pretiles de la ciclovía de la calle Entre Ríos (foto Cecilia Maletti)

«Las bicisendas funcionan en troncales que están en mantenimiento: en el caso de la Bahía Blanca y Entre Ríos, formaron parte de las 200 calles principales en repavimentación» que estaban previstas para 2025, dijo el director del Observatorio Vial.

La bicisenda que se estrena el miércoles 10

Como parte del plan de obras en ejecución en la ciudad y las actividades de celebración por el 121 aniversario de la ciudad de Neuquén, el miércoles 10 de septiembre, junto con el corte de cintas del nuevo tramo de la avenida Soldi, se habilitará la bicisenda de la Soldi.

El tránsito de bicicletas se ordenó por el interior del bulevar de la Soldi y ya está habilitada en el tramo que llega desde el Polo Tecnológico hasta Terrazas del Neuquén.

Con la traza de la avenida Soldi que llegará desde esa zona hasta la ruta 7 o avenida Raúl Alfonsín, los circuitos de ciclovías (carriles únicos para bicicletas), bicisendas (ubicadas en espacios donde hay también sendas peatonales) y bicicalles de la capital contarán con otros 2 kilómetros: 1.100 metros -por la Soldi- desde avenida Los Paraísos hasta la Huechulafquen en el Terrazas del Neuquén y los 900 metros desde allí hasta la calle Madreselvas, en la zona de Mercantiles.