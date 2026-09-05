Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores quedaron a metros y se salvaron de milagro

Una avalancha sorprendió este jueves a dos esquiadores que descendían por una ladera del Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén. El desprendimiento ocurrió a escasos metros de los deportistas, que lograron escapar sin sufrir heridas.

El episodio se produjo durante la tarde en el sector conocido como “el Filo”, ubicado a unos 1.980 metros sobre el nivel del mar.

#Neuquén Una avalancha que se produjo en el Cerro Chapelco, ubicado en San Martín de los Andes, de milagro no alcanzó a dos esquiadores que descendían por una ladera por fuera de los límites habilitados del complejo invernal.

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La secuencia fue captada de manera casual por personas que se encontraban en las inmediaciones y posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a los dos esquiadores mientras descienden por la ladera. En ese momento, una importante masa de nieve comienza a desprenderse y gana velocidad mientras avanza por la montaña.

La avalancha pasó muy cerca de los deportistas, quienes consiguieron desplazarse hacia una zona segura antes de quedar alcanzados por el desprendimiento. Por fortuna, ninguno de los dos resultó herido.

Activaron el protocolo de seguridad

Tras detectar el desprendimiento, personal de Cerro Chapelco activó el protocolo correspondiente y procedió a acordonar el sector afectado para evitar que otras personas ingresaran a la zona.

Desde el complejo remarcaron la importancia de respetar las áreas habilitadas y las indicaciones de los equipos especializados.

El episodio también volvió a poner el foco sobre los riesgos de circular fuera de pista, donde las condiciones de la nieve pueden cambiar rápidamente y existen peligros que no siempre resultan visibles para quienes realizan actividades de montaña.

La cercanía de los esquiadores con la masa de nieve hizo que el episodio quedara registrado como una situación de extrema peligrosidad, aunque ambos pudieron retirarse del lugar por sus propios medios.