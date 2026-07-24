Chapelco inauguró hoy una nueva Telecabina, grandes obras y más servicios en la nieve de San Martín de los Andes

Nueva telecabina. La flamante Telecabina POMA transporta hasta 3.000 personas por hora y une la base con la cota 1.600 en apenas cinco minutos. Fotos: Seba Puentes.

Chapelco, el centro de esquí más importante de la provincia de Neuquén, inició un nuevo capítulo de su historia. Mientras una intensa nevada caía, la empresa que desde hace un año es concesionaria del cerro, Transportes Don Otto S.A., realizó hoy la inauguración oficial de las obras que otorgan a Chapelco un gran diferencial en servicios, logística de operación y modernización con relación a otros centros de esquí del país.

La flamante Telecabina POMA, tiene una capacidad para 10 personas cada una y une la Base con la cota 1600 en solo 5 minutos. Con 62 cabinas en línea transporta 3.000 personas por hora, el triple que el medio anterior y es la obra más importante de la historia reciente del centro de esquí, que le otorgará una gran fluidez en el acceso y remonte de esquiadores.

La instalación de este medio de elevación se concretó en tiempo récord (6 meses) y fue realizada por la misma empresa francesa POMA a través de equipos técnicos propios, que viajaron a Chapelco a realizar el montaje junto con el personal del centro de esquí conformado por más de 200 colaboradores. Su trazado realiza el mismo recorrido lineal del medio anterior, con idéntico desnivel, y está montado sobre 10 torres. Las cabinas son vidriadas brindando al público una experiencia con vista panorámica.

Acto inaugural. Autoridades nacionales, provinciales y representantes de las comunidades mapuches participaron de la puesta en marcha oficial de las nuevas obras en Chapelco.

Los edificios de embarque y desembarque de esta Telecabina constituyen grandes obras de infraestructura y servicios. En la Base, el edificio de acceso tiene 1.400m2 en dos plantas, con una nueva oficina de informes y atención al cliente, edificio para la Escuela de Esquí y Snowboard, cafetería, chocolatería, locales de venta de excursiones y de los tradicionales pochoclos.

A través de servicios que se compran online y cargan el mismo chip del pase, toda la experiencia resulta fácil y novedosa. Un ejemplo de ello son los primeros lockers inteligentes de la Argentina que Chapelco ubicó en el edificio de la base para poder guardar hasta 2.000 equipos, ubicados en racks de 4 y 2 equipos. La compra y carga de este servicio en el chip se realiza en forma online o presencial.

Un nuevo capítulo. Las obras inauguradas forman parte del plan de modernización impulsado por la nueva concesionaria y posicionan a Chapelco entre los centros de esquí más modernos del país.

En el mismo edificio se encuentra el rental de equipos de esquí y snowboard con un renovado diseño de servicio, mayor espacio y capacidad de atención. Ofrece más de 2.000 equipos a estrenar. A pocos pasos de este edificio se ubica el clásico Restaurante “La Base”, totalmente renovado, con un nuevo diseño y concepto gastronómico que sorprenderá a los visitantes.

En la cota 1600, el edificio de desembarque de la nueva Telecabina, constituye otro centro comercial y de servicios en sí mismo, con una nueva cafetería, quiosco, oficina de ventas de la Escuela de Esquí y Snowboard y servicio de fotografía. También ofrece lockers inteligentes para el guardado de 300 mochilas, otro servicio que se puede comprar online y cargar en el chip del pase.

Las personas que visiten Chapelco sin la intención de realizar esquí o snowboard también podrán tomar la Telecabina para acceder a la cota 1600, a través de la compra de un Pase Peatón y disfrutar de buena gastronomía junto a imponentes vistas. El acceso deberá realizarse sin equipos.

Las cabinas vidriadas ofrecen un ascenso con vistas privilegiadas de la cordillera y mejoran la experiencia de los visitantes.

El gobernador Rolando Figueroa, asistió acompañado de miembros de su gabinete, como la ministra de Turismo del Neuquén Leticia Estévez y el ministro de Gobierno Jorge Tobares. También estuvieron presentes las autoridades de las comunidades Lof Mapuche Vera Sra Eliana Yanet Vera y la Comunidad Lof Mapuche Curruhuinca Sra Cristina Curruhuinca, autoridades locales y representantes del sector privado.

Figueroa destacó que la nueva concesión del centro de esquí representa «más transparencia» y remarcó que las inversiones realizadas reflejan la decisión de diversificar el desarrollo de la provincia. «Neuquén no es solo Vaca Muerta. Estamos reinvirtiendo los recursos que genera esa actividad para desarrollar el turismo, la producción y nuevas formas de generación de energía. Queremos que Neuquén siga siendo una provincia de vanguardia», afirmó.

El mandatario señaló que, a diferencia de la temporada pasada, este invierno encuentra al complejo con mejores condiciones operativas. «Primero, hay nieve, y eso es fundamental. Además, hubo tiempo para desarrollar toda la infraestructura necesaria. Los visitantes encontrarán paradores, restaurantes, el sistema de rental y los lockers completamente renovados. Hoy Chapelco tiene características comparables a las de un centro de esquí europeo», aseguró.

La inauguración se hizo bajo una intensa nevada.

También valoró que los residentes de San Martín de los Andes hayan podido adquirir sus pases desde el verano a un precio promocional y sostuvo que el objetivo es seguir ampliando el acceso de los vecinos al cerro. Finalmente, destacó las inversiones realizadas en los distintos centros de esquí neuquinos y vinculó ese crecimiento con la estrategia de la provincia.

El secretario de turismo de la Nación Daniel Scioli, luego de realizar el viaje inaugural en el nuevo medio de elevación expresó “Esto no es una promesa, es una realidad. Chapelco se pone a la vanguardia de los mejores centros de esquí del mundo, con inversión, fuentes de trabajo, desarrollo, lo que se suma a la ampliación del aeropuerto Chapelco generando una gran conectividad aérea para el destino”.

El estacionamiento esperado y nieve artificial

Otra obra fundamental inaugurada hoy es el nuevo estacionamiento totalmente pavimentado con capacidad para más de 600 vehículos, divididos en dos sectores, general y preferencial, lo que garantizará la circulación fluida en el acceso y salida de vehículos que visiten el centro de esquí. El servicio de estacionamiento se compra en forma online (se carga en en el pase) o presencial. Se suma, además un área de ascenso y descenso de pasajeros para servicios de transporte y autos particulares.

Chapelco ubicó, además, nuevos cañones de nieve desde la cota 1400 hasta la Base, continuando las inversiones iniciadas en 2025, que incluyeron máquinas pisapistas, equipamiento para la Patrulla y motos de nieve. Las nevadas que cayeron en el día de hoy y las que se avecinan son el marco ideal para disfrutar de la modernización de Chapelco con estas obras y que son sólo el comienzo de un plan de inversiones que ya está en marcha.

El pase diario tiene un valor de $160.000 para mayores y $120.000 para residentes. Más información en cerrochapelco.com.ar.