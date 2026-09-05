Dolor por la muerte de Carlos “El Loco” Iglesias, figura histórica del básquet regional

El básquet de la región está de luto. Falleció en Temuco, Chile, donde se encontraba radicado desde hace varios años, el exbasquetbolista Carlos «El Loco» Iglesias, uno de los jugadores más recordados e idolotrados de General Roca.

Roca y Temuco despiden al exjugador Carlos «El loco» Iglesias

Nacido el 15 de noviembre de 1955 y fallecido este sábado 5 de septiembre de 2026, Iglesias fue un emblema indiscutido de la década del 80, época de esplendor para el básquet regional.

Desde el Deportivo Roca expresaron sus condolencias para despedir a una de sus máximas figuras: «Q.E.P.D. Carlos Iglesias, adiós querido ‘Loco’. La triste noticia llegó desde el otro lado de la cordillera, desde Temuco, la ciudad que lo recibió, en la que mostró toda su clase y en la que decidió radicarse. A los 70 años falleció el querido y siempre recordado Carlos ‘Loco’ Iglesias».

Desde la entidad «naranja» destacaron que es uno de los grandes ídolos de la institución tras dejar momentos imborrables dentro de la cancha. Maravilló a propios y extraños con sus fantasías, tiros increíbles, planillas repletas de puntos y un liderazgo clave en canchas que lucían repletas fin de semana tras fin de semana.

Entre sus actuaciones más memorables se recuerda la noche de 1985 cuando, por la Liga C, anotó 60 puntos en la victoria del Depo por 120-118 sobre Independiente de Neuquén. Esas jugadas deslumbrantes hacían que muchos lo compararan con los basquetbolistas norteamericanos que desembarcaban por aquellos años para reforzar a los planteles zonales.

Además de su trayectoria como jugador, fue un destacado director técnico que dejó enseñanzas en las distintas categorías que le tocó dirigir.

Su partida también generó repercusión en Chile. La Municipalidad de Temuco le dedicó una emotiva despedida institucional: «Un legado inolvidable en el deporte local. Con profundo pesar, la Municipalidad de Temuco despide a Carlos Iglesias, figura histórica del básquetbol comunal y referente de pasión, entrega y resiliencia para toda la comunidad. Su huella queda para siempre guardada en la memoria colectiva y en las páginas de nuestra historia deportiva».