Babasónicos, Wos y más llegan a la Fiesta de la Confluencia de Neuquén

Babasónicos no tocará en Cipolletti, sino que tendrá su show en Neuquén. (Facebook Babasónicos).-

El intendente Mariano Gaido se anticipó al anunció de mañana de la lista completa para la Fiesta Nacional de la Confluencia y confirmó hoy la presencia de Babasónicos, Wos y más artistas de renombre. Fito Paez, que está invitado, todavía no está confirmado.

El anuncio lo realizó ante radio La Red hoy y dio detalles acerca del tan esperado evento que se extenderá por seis días y comenzará el 14 de febrero, en coincidencia con la fecha que comercialmente festeja el día de los enamorados, según se adelantó.

«Estamos viendo la fiesta como un festival de características nacional e internacional, creemos que se va a transformar en siete», adelantó el intendente.

Diego Torres, Duki, Wos, Babasónicos, Nicki Nicole y Abel Pintos son los artistas que fueron confirmados hoy. Gaido tuvo un desliz y mencionó a Trueno y sus intenciones de que venga La Mosca. «Estoy queriendo traerla porque quiero que cante la canción de la selección», manifestó.

Además, dio pistas sobre la confirmación de «una artista que pone los derechos de la mujer bien en alto».

Fito Paez en la cuerda floja

La confirmación de la presencia de Fito se realizó en conjunto con Pasqualini a principios de mes, que estará en la coordinación del mega evento.

El rosarino traería a Neuquén el espectáculo de los 30 años del festejo del lanzamiento del disco «El amor después del amor».

Sin embargo, el día de hoy en La Red, el intendente mencionó que «estamos trabajando con Fito, no está confirmado, lo dije con esta ansiedad que me caracteriza, pero no está confirmado».

Un poco más de la Fiesta

Gaido dio detalles sobre el evento e indicó que habrá 200 emprendedores neuquinos y que tendrá un aspecto deportivo ya que habrá una bicicleteada y corrida.

«El sonido es el de Coldplay, vamos a tener 12 pantallas gigantes, cuatro escenarios y tres puentes mas para ingreso a la isla», mencionó.

También contó que así como el año pasado hubo un sector preferencial para los vacunados, esta vez va a haber «va a haber un sector especial para vecinos que tengan al día los impuestos«, informó.

Por último, indicó que el nuevo Centro de Convenciones «El Cisne» formará parte de la fiesta. «Estamos analizando que sea un sector de tango», agregó.