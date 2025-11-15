Baja la temperatura en Neuquén y Río Negro este domingo: cómo sigue el viento en el Alto Valle

Fue un sábado caluroso y con fuertes ráfagas en Neuquén y Río Negro. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), mañana habrá una merma en la temperatura. Qué pasa con el viento en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

En Neuquén capital y Cipolletti pronosticaron un domingo soleado con una máxima de 25°C, que estará acompañado por una brisa desde el sudoeste.

Por la noche la mínima será de 11°C, mientras que el viento aumentará su incidencia con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores anticiparon una jornada despejada, con una máxima de 26°C y viento desde el sudoeste a más de 30 km/h.

Por la noche la temperatura descenderá a 10°C, mientras que el viento surcará desde el oeste con ráfagas de más de 50 km/h.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en la cordillera este domingo

En Bariloche, AIC indicó que será un domingo con un cielo parcialmente nublado, con una máxima de casi 20°C que estará acompañado por una brisa desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 9°C y el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con ráfagas de casi 50 km/h.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes la máxima será de 16°C y el cielo estará parcialmente nublado, con una leve brisa desde el oeste. Por la noche la mínima será de 4°C.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la costa atlántica

Por último, en Viedma se espera un domingo templado, soleado y ventoso, con una máxima de casi 20°C y ráfagas de viento desde el sur a más de 50 km/h.

Por la noche la mínima será de 5°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste a casi 70 km/h.