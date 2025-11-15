En fotos | El viento no frenó el Mercado de Sabores en Neuquén: cómo sigue la agenda este domingo

Este sábado abrió sus puertas el Mercado de Sabores en Neuquén. Pese al pronóstico adverso por el viento, las familias fueron igual para disfrutar los mejores precios de los productores de la región.

Foto: Florencia Salto.

Con entrada libre y gratuita, los visitantes pudieron recorrer el Mercado Concentrador a partir de las 12 hasta las 20 para comprar frutas, verduras y distinta variedad de productos artesanales con las mejores ofertas.

Foto: Florencia Salto.

Foto: Florencia Salto.

Además de las ofertas, las familias también pudieron aprovechar la feria de elaboradores de alimentos y los food trucks.

Foto: Florencia Salto.

Foto: Florencia Salto.

Asimismo, hubo distintas charlas informativas, espectáculos de danza y circo, y diferentes tipos de sorteos.

Foto: Florencia Salto.

Foto: Florencia Salto.

Los precios en frutas y verduras que no podés dejar pasar en el Mercado de Sabores

Desde el Mercado Concentrador de Neuquén compartieron una lista de precios de referencia de frutas, verduras y productos varios que se pueden llegar a encontrar en la feria. Los valores parten desde los $500 y se elevan dependiendo la cantidad o variedad.

Verduras y hortalizas:

Rúcula (por atado) $500

Acelga (atado por 8kg) $5.000

Cebolla seca (bolsa 20 KG) $8.000

Lechuga repollada (cajón x 18kg) $12.000

Papa blanca (bolsa 22kg) $11.000

Tomate redondo (cajón x 18 KG) $43.000

Zanahoria (bolsa x 10 KG) $8.000

Zapallo Calabaza (bolsa x 17 KG) $7.000

Foto: Florencia Salto.

Frutas

Banana ecuador (caja x20 Kg) $48.000

Kiwi (caja x 10kg) $75.000

Mandarina (cajón x 18kg) $37.000

Manzana verde (cajón x 19kg) $20.000

Manzana roja (cajón x19kg) $17.000

Naranja (cajón x 20kg) $20.000

Pera (cajón x 19kg) $20.000

Sandía (x kg) $ 1.000

Foto: Florencia Salto.

Varios

Huevos (x 6 maples) $34.000

Azúcar (x10 kg) $7.500

Harina (x 25kg) $16.000

Cómo sigue la agenda del Mercado de Sabores este domingo

Según la información compartida por la organización del evento, el Mercado de Sabores contará con las siguientes actividades este domingo:

14 hs – Charla: Buenas prácticas para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, a cargo de Ana Bogado (CIPPA).

(CIPPA). 16 hs -Charla: Sugerencias para una alimentación saludable, a cargo de Samuel García.

16 hs(en el escenario principal) – Presentación “El Nahue”(rap y funky) y taller de percusión afroperuana, coordinada por el profesor Arístides Scelzi .

. 17 hs – Espectáculo infantil: “Ópera prima”, con Dúo D2.

18 hs – Charla: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa, a cargo de Carolina Rodríguez , directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario.

, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario. 19 hs – Danzas folklóricas de Bolivia con “Orgullo Chapaco” y “Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén”.

Foto: Florencia Salto.