En fotos | El viento no frenó el Mercado de Sabores en Neuquén: cómo sigue la agenda este domingo
Este sábado abrió sus puertas el Mercado de Sabores en Neuquén. Pese al pronóstico adverso por el viento, las familias fueron igual para disfrutar los mejores precios de los productores de la región.
Con entrada libre y gratuita, los visitantes pudieron recorrer el Mercado Concentrador a partir de las 12 hasta las 20 para comprar frutas, verduras y distinta variedad de productos artesanales con las mejores ofertas.
Además de las ofertas, las familias también pudieron aprovechar la feria de elaboradores de alimentos y los food trucks.
Asimismo, hubo distintas charlas informativas, espectáculos de danza y circo, y diferentes tipos de sorteos.
Los precios en frutas y verduras que no podés dejar pasar en el Mercado de Sabores
Desde el Mercado Concentrador de Neuquén compartieron una lista de precios de referencia de frutas, verduras y productos varios que se pueden llegar a encontrar en la feria. Los valores parten desde los $500 y se elevan dependiendo la cantidad o variedad.
Verduras y hortalizas:
- Rúcula (por atado) $500
- Acelga (atado por 8kg) $5.000
- Cebolla seca (bolsa 20 KG) $8.000
- Lechuga repollada (cajón x 18kg) $12.000
- Papa blanca (bolsa 22kg) $11.000
- Tomate redondo (cajón x 18 KG) $43.000
- Zanahoria (bolsa x 10 KG) $8.000
- Zapallo Calabaza (bolsa x 17 KG) $7.000
Frutas
- Banana ecuador (caja x20 Kg) $48.000
- Kiwi (caja x 10kg) $75.000
- Mandarina (cajón x 18kg) $37.000
- Manzana verde (cajón x 19kg) $20.000
- Manzana roja (cajón x19kg) $17.000
- Naranja (cajón x 20kg) $20.000
- Pera (cajón x 19kg) $20.000
- Sandía (x kg) $ 1.000
Varios
- Huevos (x 6 maples) $34.000
- Azúcar (x10 kg) $7.500
- Harina (x 25kg) $16.000
Cómo sigue la agenda del Mercado de Sabores este domingo
Según la información compartida por la organización del evento, el Mercado de Sabores contará con las siguientes actividades este domingo:
- 14 hs – Charla: Buenas prácticas para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, a cargo de Ana Bogado (CIPPA).
- 16 hs -Charla: Sugerencias para una alimentación saludable, a cargo de Samuel García.
- 16 hs(en el escenario principal) – Presentación “El Nahue”(rap y funky) y taller de percusión afroperuana, coordinada por el profesor Arístides Scelzi.
- 17 hs – Espectáculo infantil: “Ópera prima”, con Dúo D2.
- 18 hs – Charla: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa, a cargo de Carolina Rodríguez, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario.
- 19 hs – Danzas folklóricas de Bolivia con “Orgullo Chapaco” y “Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén”.
