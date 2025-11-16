Ráfagas hacia la noche y máximas de 26ºC en el Alto Valle este domingo: para el lunes hay alerta por viento en Neuquén y Río Negro

Este domingo 16 de noviembre, se espera en el Alto Valle una jornada con temperaturas máximas de 26ºC. Además con ráfagas hacia la noche. En el inicio de la semana hay una alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por viento para gran parte de Neuquén y Río Negro.

Cómo estará el tiempo este domingo en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

En Neuquén, se espera una máxima de 26ºC durante la tarde. Además que sea una jornada parcialmente nublada. Desde el SMN indicaron que hay pronosticados vientos que ronden los 30 km/h y que hacia la noche llegarán unas ráfagas de hasta 50km/h, que el lunes seguirán y se intensificarán pudiendo ser de 70 km/h.

En Roca, la máxima pronosticada para este domingo es de 25ºC durante la tarde y disminuyendo a 20ºC hacia la noche. Al final del día habrán ráfagas, que seguirán en el primer día hábil de la semana.

En Villa Regina, este domingo estará parcialmente nublado y las temperatura por la tarde alcanzará los 25ºC. Para el final de la jornada hay pronosticadas ráfagas de hasta 500 km/h.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este lunes

Según detalló el SMN, hay una alerta para este lunes en zonas de Neuquén y Río Negro. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h», indicó.

Las zonas afectadas y los horarios:

Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar: alerta por viento durante la tarde

Los Lagos: advertencia por viento por la mañana y tarde el lunes.

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: advertencia por viento por la mañana y tarde del lunes

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: alerta durante la mañana y tarde del lunes.

Alerta por viento: recomendaciones del SMN

Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.