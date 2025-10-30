Baja la temperatura este viernes en Neuquén y Río Negro antes del fin de semana: qué pasa con el viento

Luego de la vuelta del calor con máximas de hasta casi 30°C, este viernes baja un poco la temperatura en Neuquén y Río Negro. En el Alto Valle vuelven los días templados. Qué va a pasar en la cordillera y la costa atlántica, según el pronóstico del tiempo.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó para el último día de octubre en Neuquén capital y Cipolletti una jornada con el cielo mayormente nublado y una máxima apenas superior a los 20°C. Además, el viento surcará desde el sudoeste, con ráfagas de casi 50 km/h.

Por la noche la mínima será de 3°C, mientras que el las ráfagas de viento alcanzarán los 54 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores se espera un viernes nublado, con una máxima de 23°C y viento desde el sudoeste con ráfagas de más de 40 km/h. Por la noche la mínima será de 3°C y las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar este viernes en la cordillera

En Bariloche se aguarda un viernes con mucho sol y una máxima de 12°C, con presencia del viento desde el oeste, con ráfagas de 35 km/h.

Por la noche helará y la mínima alcanzará los -3°C, mientras que el viento se mantendrá con la misma intensidad que durante la tarde.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, por su parte, será un viernes nublado y con una máxima de 9°C, mientras que el viento se sentirá levemente desde el oeste. Por la noche también habrá heladas y la mínima llegará a los -7°C.

Fuente: AIC.

Qué pasa este viernes en la costa atlántica

En Viedma pronosticaron un viernes nublado, con una máxima de 24°C y leve presencia del viento desde el sudoeste.

Por la noche la mínima será de 5°C, mientras que el viento cambiará de dirección desde el este con ráfagas superiores a los 40 km/h.