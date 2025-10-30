Baja la temperatura este viernes en Neuquén y Río Negro antes del fin de semana: qué pasa con el viento
Octubre termina de forma templada en el Alto Valle. También pronosticaron fuertes heladas en la cordillera. Qué pasa en la costa atlántica.
Luego de la vuelta del calor con máximas de hasta casi 30°C, este viernes baja un poco la temperatura en Neuquén y Río Negro. En el Alto Valle vuelven los días templados. Qué va a pasar en la cordillera y la costa atlántica, según el pronóstico del tiempo.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó para el último día de octubre en Neuquén capital y Cipolletti una jornada con el cielo mayormente nublado y una máxima apenas superior a los 20°C. Además, el viento surcará desde el sudoeste, con ráfagas de casi 50 km/h.
Por la noche la mínima será de 3°C, mientras que el las ráfagas de viento alcanzarán los 54 km/h.
En General Roca y alrededores se espera un viernes nublado, con una máxima de 23°C y viento desde el sudoeste con ráfagas de más de 40 km/h. Por la noche la mínima será de 3°C y las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h.
Cómo va a estar este viernes en la cordillera
En Bariloche se aguarda un viernes con mucho sol y una máxima de 12°C, con presencia del viento desde el oeste, con ráfagas de 35 km/h.
Por la noche helará y la mínima alcanzará los -3°C, mientras que el viento se mantendrá con la misma intensidad que durante la tarde.
En San Martín de los Andes, por su parte, será un viernes nublado y con una máxima de 9°C, mientras que el viento se sentirá levemente desde el oeste. Por la noche también habrá heladas y la mínima llegará a los -7°C.
Qué pasa este viernes en la costa atlántica
En Viedma pronosticaron un viernes nublado, con una máxima de 24°C y leve presencia del viento desde el sudoeste.
Por la noche la mínima será de 5°C, mientras que el viento cambiará de dirección desde el este con ráfagas superiores a los 40 km/h.
