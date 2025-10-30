Modernización clave del Tren Patagónico: llegaron los rieles para mejorar el tramo Viedma–Bariloche

El Tren Patagónico concretó un paso clave para la modernización de su servicio: la llegada de 31.600 metros de rieles destinados a la renovación de la vía que une Viedma con San Carlos de Bariloche. Se trata de un avance fundamental para fortalecer el transporte ferroviario provincial y garantizar mayor seguridad y eficiencia en los recorridos de pasajeros y cargas.

El material ferroviario fue cedido por la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y gestionado desde 2016, trasladado con la coordinación del Gobierno de Río Negro, a través de los ministerios de Obras y Servicios Públicos, de Hacienda y del propio Tren Patagónico.

Debido al gran volumen de los rieles, el traslado se realizó en cuatro etapas, con una logística compleja que implicó la participación de distintas áreas y organismos. Cada envío representó un avance hacia la concreción de una donación largamente esperada, que hoy se traduce en un aporte concreto para la renovación y modernización de las vías.

Rieles nuevos para el Tren Patagónico. Foto: gentileza.

El material ferroviario recorrió más de 1.000 kilómetros desde Buenos Aires hasta Viedma

Los rieles, de 40 metros y 2.000 kilos cada uno, fueron transportados en vagones especiales desde la estación Adela (Chascomús, Buenos Aires) hasta Bahía Blanca y luego hasta Viedma, donde ya se encuentran disponibles para los próximos trabajos de mantenimiento.

La operación requirió además una logística especial, dado que la circulación ferroviaria entre Bahía Blanca y Río Negro está interrumpida debido a los daños ocasionados en los terraplenes durante el temporal de marzo.

El Tren Patagónico inicia la puesta en valor del tramo Viedma–Bariloche. Foto: gentileza.

El presidente del Tren Patagónico, Roberto López, destacó: «finalizó una etapa logística muy importante para la empresa. Este material nos permitirá continuar con el recambio de rieles y la puesta en valor del tramo entre Viedma y Bariloche, garantizando mejores condiciones para los servicios de pasajeros y de carga».

La llegada de los rieles permitirá recuperar sectores críticos, mejorar la seguridad operacional y avanzar con el Plan Integral de Mantenimiento.