Octubre cierra con un nuevo frutazo en Neuquén: este viernes vuelven las frutas del valle a precios de feria

La última edición del Frutazo se realizó en septiembre y esta vez vuelve a la ciudad de Neuquén para despedir octubre. Desde la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue lanzaron el comunicado para informar que el evento se realizará este viernes 31. Acá todos los detalles.

La XII edición del Frutazo de la UNCO se llevará a cabo este 31 de octubre a partir de las 14 en la sede central de la facultad de Turismo.

Desde la organización detallaron que será «una jornada de encuentro, conciencia y solidaridad con las familias productoras que sostienen con su trabajo la soberanía alimentaria de nuestra región». «En un contexto de incertidumbre y desigualdad, elegimos seguir construyendo comunidad desde la tierra y la universidad pública, acercando alimentos saludables a precios justos y visibilizando el valor de quienes producen con esfuerzo, cuidado y dignidad», explicaron

Qué es el Frutazo, la mega feria de la UNCo

El «Frutazo» es una feria universitaria y comunitaria que se realiza en la región del Alto Valle. Surgió como una iniciativa del frente estudiantil Encuentro Comahue de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y ha crecido hasta convertirse en un evento esperado por la comunidad.

El objetivo de esta iniciativa es conectar directamente a pequeños productores de la zona (como los de Centenario, Vista Alegre, Plottier y Cipolletti) con los consumidores, beneficiando tanto a los productores, que pueden vender sus productos a un precio justo, como a los consumidores, que acceden a alimentos de calidad a precios más accesibles.

Usualmente se ofrecen frutas frescas, alimentos agroecológicos, conservas y elaborados y artesanías que son distribuidos directamente por sus productores.