Docente acusado de grooming en Roca: «Mi hija ya no quiere ir a la escuela», relató un padre

Un grupo de adolescentes denunció una situación con un profesor fuera del ámbito aúlico. Foto: archivo.

Chicas de 16 y 17 años vencieron sus temores y pudieron poner en palabras una situación de malestar con un docente de su escuela, la ESRN N° 116 de barrio Nuevo.

Con el paso del tiempo, esas palabras -que se volvieron denuncia en la dirección del establecimiento- movilizaron a sus familias, más tarde a la comunidad educativa y terminaron desembocando en la Ciudad Judicial.

Los testimonios de esas alumnas de 5° año llevaron a que un docente del área Audiovisuales fuera separado preventivamente de su cargo por estar acusado del delito de grooming, hecho que se investiga simultáneamente en el ámbito del Ministerio de Educación de Río Negro y en la Fiscalía N° 5 de Roca, desde el martes.

Grooming en una escuela de Roca: el relato de una familia

“Desde principio del mes de septiembre, mi hija me comentó que un profesor, más precisamente el de Fotografía, se comunicaba con varias alumnas de forma personal por redes sociales”, contó el padre de una de ellas, quien se contactó con Diario RÍO NEGRO. El hombre detalló lo vivido desde hace casi dos meses -según su testimonio- y realizó críticas al proceder institucional.

Su hija, de 17 años, le dijo que consideraba que esas “comunicaciones” no eran del ámbito escolar, más bien privadas y “fuera de lugar” e “inapropiadas”, calificó. Ella fue una de las estudiantes que -junto a otras tres compañeras- se acercaron al equipo directivo para hablar.

Foto: Juan Thomes.

“En presencia de la directora y de la vicedirectora del colegio, una de las alumnas le cuenta en primera persona sobre las conversaciones y los chats en Instagram con el docente. Le muestran a la directora y la vice el contenido de esos chats. Esto sucedió el 3 de septiembre. Y la directora califica de grave y difícil la situación”, asegura el entrevistado.

A la semana, su hija le manifiesta que está preocupada porque no había pasado nada, que sus testimonios habían caído en «oídos sordos». La joven le dijo a su padre que sintió que “no las tomaron en serio”. Su papá le pidió paciencia ya que son cuestiones complejas, pero el tiempo transcurrió sin novedades.

El 11 de octubre, otro padre de la escuela -de manera anónima- realizó una denuncia pública por redes sociales con un relato similar, exponiendo al mismo profesor y acusándolo de acosar a adolescentes. A partir de ese momento, hubo repercusiones, según el papá entrevistado.

“Las directoras llamaron a las chicas denunciantes (entre ellas mi hija) para preguntarles si eran sus padres o si eran ellas las responsables de la publicación”, contó, pero ellas negaron ser autoras y aprovecharon a reclamar lo propio.

“Mi hija me dice que siente que ya no quiere ir a la escuela”, relató el padre con pesar. El malestar realmente caló profundo ya que ella nunca había querido faltar al colegio, según su papá.

“No quería tener clases con ese profesor. Esto llamó mucho mi atención. Y mucho más llamó mi atención la conducta de las autoridades del colegio”. Padre de una de las denunciantes.

Docente acusado de grooming: el padre denunció demoras

Según el testimonio del hombre, la institución no solo se demoró en tomar cartas en el asunto sino que las “revictimizó”, al requerirles pruebas y poner “en duda” sus testimonios, reclamando que debían hacer denuncia penal. Todo esto motivó que el hombre se acercara al establecimiento.

“El 22 de octubre me hice presente en la dirección del colegio reclamando por escrito las actuaciones administrativas desarrolladas por la Dirección y por el equipo técnico asesor (ETAP). Me fui con la promesa de que en breve me responderían y que me convocarían a una reunión para darme las explicaciones pertinentes”, aseguró y dijo que hasta el momento nada de eso sucedió.

El hombre mostró las notas presentadas a este medio y dijo que recién el jueves 23 de octubre la Dirección de la escuela convocó a la madre de una de las denunciantes. “Concurrieron a la Fiscalía para informar lo que estaba pasando 48 días después del testimonio de las alumnas en el colegio”, lanzó.

La persistente falta de respuestas vulnera el derecho de mi hija a estudiar en un ambiente cuidado y libre de riesgos para su integridad, como lo establece la legislación vigente». Padre de una de las denunciantes.

Una sentada estudiantil reactivó el malestar el lunes 27 de octubre, en tono de protesta. Ese mismo día, este padre se presentó en la Supervisión de Nivel Medio, pero no fue atendido por lo que dejó una nota solicitando por escrito “las actuaciones administrativas realizadas”.

Docente acusado de grooming: denuncia judicial

El martes 28 de octubre, este padre junto a otra mamá fueron al Poder Judicial a realizar la denuncia. “Recién ahí nos enteramos que la dirección se había presentado en la Fiscalía 5 para informar el hecho”, aseguró.

A su vez, ayer se llevó adelante una reunión con las familias para aclarar y llevar tranquilidad, «más de 50 días transcurridos», fustigó el entrevistado, quien acusó a Educación de incumplir con el protocolo interinstitucional. Aclaró que recién ayer tuvieron la resolución en la que el Ministerio de Educación aparta al docente de su cargo preventivamente.

Según el padre, debían dar intervención inmediata a la Defensoría de los Menores, al Ministerio Público Fiscal, al Consejo del Niño, Niña y Adolescentes (Conya). “Lo hicieron el 23 de octubre, cuando la Ley dice que la actuación es inmediata”, planteó.

Diario RÍO NEGRO reserva las identidades de padres, familias y denunciantes a los fines de preservar y proteger a las adolescentes.

La intervención del Ministerio de Educación

Romina Faccio, directora general de Educación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos dialogó con este medio sobre el accionar de la cartera educativa tras esta denuncia. Consultada sobre los plazos, dijo que hubo celeridad. “Al momento en que se informa de los intercambios virtuales a la escuela y a la Supervisión, se actuó de inmediato», aseguró, y aclaró que fue el jueves 23 de octubre.

«Ante una denuncia de sospecha de grooming, se actúa por un lado desde la Junta de Disciplina Docente con el inicio de una investigación sumarial y se separa preventivamente del cargo a la persona que está sospechada de la situación», explicó Faccio.

Por otra parte, la funcionaria aclaró que accionaron también desde lo pedagógico. «El equipo supervisivo ya estuvo en la escuela, se trabaja con los estudiantes, las familias y con toda la comunidad educativa, porque es una situación que impacta en la institución», comentó.

Se basan en el lineamiento nacional al que la provincia adhirió que es la «Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas con la Vida Escolar», mientras trabajan en paralelo en una guía rionegrina.

“Me parece importante poner en valor que hay espacios de escucha y de acompañamiento en las instituciones educativas». Romina Faccio, directora general de Educación de Río Negro.

«La escuela es un espacio donde puede hablar y donde va a recibir la orientación sobre cómo avanzar en esta situación, y que por supuesto se interviene de inmediato», expresó la funcionaria.

Aclaró que hay antecedentes en la provincia de denuncias similares respecto de delitos digitales. “Tenemos algunas situaciones que involucran a personas de la comunidad educativa”, cerró.

Leyes que amparan a las adolescentes

Las familias se amparan en tres normas que regulan los derechos de sus hijas: la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y la Resolución 4525/24 del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.