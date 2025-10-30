Murió un hombre mientras viajaba de El Bolsón a Bariloche: qué le pasó

Murió un hombre entre El Bolsón y Bariloche en la Ruta 40. (Foto: gentileza).

Un trágico suceso ocurrió este jueves al mediodía en la ruta entre El Bolsón y Bariloche. Un hombre que viajaba para realizarse un tratamiento médico murió a causa de un paro cardíaco. La fiscalía de Río Negro confirmó que falleció por causas naturales.

Según comunicó Noticias del Bolsón, el hecho se registró alrededor de las 12:20, cuando un automovilista que transitaba por el camino detuvo su vehículo al observar a una persona desvanecida junto a la banquina. El conductor, quien formaba parte del Comando Unificado de Manejo de Fuego, dio aviso de inmediato al Hospital Zonal y solicitó una ambulancia.

La víctima viajaba en compañía de familiares hacia Bariloche para asistir a un turno de diálisis. Según se informó, el hombre se detuvo en el trayecto tras sentir un malestar, y pocos minutos después perdió el conocimiento al costado de la ruta.

La rápida intervención no pudo evitar el fatal desenlace

Al llegar el personal médico al lugar, constató que el hombre ya estaba siendo asistido por dos personas que le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Trascendió que una de las personas intervinientes poseía formación paramédica y continuó con la reanimación hasta el arribo del equipo de salud.

A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia y de los civiles que brindaron auxilio, las maniobras no lograron revertir el cuadro.

La fiscalía de Río Negro confirmó que se trató de una muerte por causas naturales y descartó cualquier indicio de violencia o intervención de terceros.

Autoridades policiales y personal de emergencia trabajaron en la zona hasta completar las diligencias de rigor, mientras los familiares de la víctima permanecieron en el lugar hasta la finalización del procedimiento.