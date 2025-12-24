Balnearios de Neuquén en Navidad y Año Nuevo: refuerzan operativos de seguridad y de tránsito

Popularmente conocido como Balneario Río Grande es uno de los concurridos durante el verano. Foto: Matías Subat

Los balnearios de Neuquén son una gran opción para pasar la tarde de Navidad y Año Nuevo. Serán miles los que decidan ir a refrescarse a la costa del río. Por eso, la municipalidad desplegó un operativo especial de seguridad con personal adicional.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio aseguró que los balnearios esperan muchos vecinos de la ciudad de Neuquén pero también de ciudades cercanas. Es por eso que habrá guardavidas, policías, sistema de emergencia, trabajadores de mantenimiento dispuestos para mantener los balnearios seguros y limpios. «Estamos preparados para una gran jornada», aseguró Baggio.

Adelantó que esperan que los vecinos lleguen a los balnearios desde muy temprano: «sobre todo los que tienen tienen parrilla». Es por eso que la municipalidad aumentó la cantidad de personal de guardavidas que trabajarán durante la mañana. Y por la tarde reacomodaron los lugares donde hay vigilancia. El objetivo es poder brindar mayor seguridad y prevención a los bañistas.

El operativo especial comienza a las 10 de la mañana e incluye 163 guardavidas y más de 350 personas dedicadas a la limpieza y mantenimiento del paseo costero.

«Hay una coordinación que llevar adelante», dijo Baggio y contó que también participará un equipo náutico que comprende motos de agua, los semirrígidos y el sistema de comunicación que vincula a todos los balnearios.

Bañarse en zonas habilitadas

El funcionario recordó que en Neuquén hay zonas habilitadas para ingresar al agua. Los balnearios son Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Solalique y Valentina. Además, hay zonas que no tienen las prestaciones de los balnearios (parrillas, baños, etc) pero que hay guardavidas que brindan seguridad a los bañistas: la Isla Verde, la Isla 132 y la playa sobre Calle Linares.

Pidió a la población que ingrese al agua solo en las zonas donde hay seguridad.

Por último, recordó no consumir alcohol si se va a conducir. «Esperemos que este año tengamos una mejora en este sentido», dijo Baggio en referencia a los conductores que a pesar de la prohibición manejan alcoholizados.

Los operativos de transito estarán en todos los balnearios. Habrá tareas preventivas, controles aleatorios, controles fijos, y controles de alcoholemia. También aseguró que funcionará el sistema de acarreo porque generalmente hay autos mal estacionados que generan problemas de tránsito. «A cuidarse en ese sentido», dijo.