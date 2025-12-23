Verano en el norte neuquino: promociones para descubrir los secretos mejor guardados

Las hosterías del norte neuquino funcionan como base para recorrer pueblos, volcanes y paisajes donde el tiempo parece ir más lento.

Hay veranos que no prometen vértigo ni multitudes, prometen tiempo. Tiempo para mirar el perfil de las montañas, para escuchar el silencio de los pueblos chicos, para dormir con la ventana entreabierta y despertar sin alarma. En el norte neuquino, ese verano ya empezó a contarse.

Con el lanzamiento de una nueva campaña de promoción digital, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquénTur, pone en marcha la temporada estival con una invitación sensible y directa: descubrir el Alto Neuquén, una región que todavía conserva el valor de lo auténtico. El lema elegido “Algunos secretos merecen ser revelados”, no apela al impacto, sino a la curiosidad. A esa forma de viajar que no busca tachar destinos, sino habitarlos.

El foco está puesto en un territorio de paisajes, pueblos que viven a otro ritmo, cultura criancera, fe arraigada y comunidades donde la hospitalidad no es un eslogan. En ese mapa, las hosterías que administra NeuquénTur en Huinganco, Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y Los Miches aparecen como algo más que alojamientos: son puertas de entrada a la experiencia completa del norte neuquino.

Huinganco, Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y Los Miches integran la red de hosterías provinciales que este verano suman promociones y experiencias especiales.

“Alto Neuquén es una de las regiones con mayor potencial turístico de la provincia y esta campaña busca poner en valor una oferta auténtica, basada en paisajes únicos, identidad cultural y servicios de calidad”, señaló la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. Y agregó un concepto que atraviesa toda la propuesta: descubrir estos destinos “A través de NeuquénTur, de las hosterías provinciales y en articulación con los prestadores privados, el Estado genera las condiciones para que más personas conozcan el norte neuquino, promoviendo el desarrollo local, el empleo y una experiencia turística ordenada y sostenible. Queremos que quienes nos visitan descubran estos destinos con tiempo, con tranquilidad y con el respeto que merece un territorio que conserva lo genuino”.

El verano, acá, no se mide en agenda llena. Las hosterías acompañan la campaña con experiencias pensadas para la temporada: circuitos de naturaleza, actividades al aire libre, recorridos culturales y propuestas gastronómicas que dialogan con el entorno. En fechas especiales como Navidad, habrá menús regionales que recuperan sabores locales y una forma distinta de pasar las fiestas: lejos del ruido, cerca de lo esencial.

A esa invitación se suma un dato clave para quienes empiezan a mirar fechas y presupuestos. Las hosterías del norte neuquino ofrecen promociones de jueves a domingo con tarjeta Confiable: 6 cuotas sin interés en alojamiento y 3 cuotas sin interés con Visa y Máster del BPN. Además, las personas afiliadas al ISSN cuentan con un 18% de descuento en alojamiento. Beneficios concretos que acompañan una decisión más amplia: viajar al norte, quedarse, recorrer sin apuro.

La campaña “Algunos secretos merecen ser revelados” apuesta al relato digital para mostrar un Neuquén distinto, auténtico y poco explorado.

La campaña se despliega íntegramente en el entorno digital, con acciones coordinadas entre las cuentas de @turismoneuquen y @hotelesdelneuquen. Hay contenidos inspiracionales, información práctica y dinámicas participativas que invitan a compartir esos pequeños “secretos” que solo se descubren cuando el viaje baja un cambio.