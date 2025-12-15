Saltos desde el puente de la Isla 132 en Neuquén: «Es algo muy serio, muy peligroso»

Verano tras verano los guardavidas de Neuquén insisten con una consigna: está prohibido tirarse del puente de la Isla 132. Este año, como otros, vuelven a advertir sobre los peligros de esta práctica.

«Hace un par de años un chico se tiró y cayó mal. Tuvimos que rescatarlo, inmovilizarlo. Avisamos a la policía y al servicio de emergencia. Se lo llevaron y creo que quedó con algunos problemas cervicales», contó Ariel Tarifeño, secretario General del Sindicato de Guardavidas de Neuquén en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El lugar desde donde se tiran niños y adultos, que esta prohibido y del cual los guardavidas alertan sobre sus peligros, conecta la calle Río Negro y la Isla 132, sobre la calle – poco conocida – Av. Ara San Juan. El poco caudal del agua, la altura del puente y el tránsito de canoas y bañistas crean un entorno peligroso para quienes deciden ignorar la prohibición.

«Debajo del puente es una zona que no tiene mucha profundidad y hay partes que son muy bajas, por eso es muy peligroso que los chicos se larguen del puente. Es muy riesgoso. Y también corre riesgo el que pasa por debajo del puente, que va en bote o nadando porque quien se tira de arriba puede que se le caiga encima. O sea, puede ser un doble accidente«, dijo Tarifeño.

El puente une la calle Río Negro con la Isla 132. Foto: Matías Subat

En la zona hay cartelería que indica que esta prohibido tirarse del puente. Y también tanto los guardavidas como policía patrullan la zona. Tocan silbato y hacen prevención, pero aun así hay personas que se tiran. «Es algo muy serio, muy peligroso y que corre riesgo la vida de las personas«, expresó Tarifeño.

El peligro de los puentes en balnearios de Neuquén: pensar una solución

«Nosotros nos ponemos firmes cuando decimos que no se tiren, pero no tenemos poder de policía. O sea, no tenemos una autoridad como para decirles a los chicos que se vayan del puente. Por eso, muchas veces llamamos a la policía. Pero, cuando se va la policía, vuelven. Y también es preocupante para nosotros que tenemos que estar mirando al mismo tiempo el puente y la zona del río donde los bañista sí se pueden bañar», explicó Tarifeño.

Desde el grupo de guardavías vienen pensando en posibles soluciones. Una es solicitar que al puente se le ponga alguna malla metálica para que las personas no se puedan trepar, «como la que está en el puente peatonal que cruza la ruta 7», dijo Tarifeño.

En la zona hay carteles que indican zonas habilitadas y prohibidas para bañarse. Foto: Matías Subat

También propuso una mesa de trabajo entre: guardavidas, Prefectura, Recursos Hídricos y la municipalidad de Neuquén para que entre todos los actores que intervienen puedan pensar estrategias y soluciones en conjunto.

Tarifeño también observó que el puente del Balneario Valentina Brun de Duclot, en Balsa las Perlas, es igualmente peligroso. «Tenemos menos casos pero también vemos peligro porque la gente se tira y el brazo es más ancho. Ahí también nos gustaría poder hacer una reunión con la municipalidad de Cipolletti, la de Neuquén y la policía para que se pongan puestos de guardavidas del lado de Río Negro, cosa que si pasa algo podamos llegar con mas personal y mas rápido».