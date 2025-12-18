Neuquén ya tiene sectores «pet friendly» en todos sus balnearios, enterate dónde están

Neuquén inauguró esta temporada sectores “pet friendly” en todos los balnearios municipales. Así lo aprobó el Concejo Deliberante de Neuquén en la última sesión ordinaria del año.

Victoria Fernández, concejal del MPN y una de las impulsoras de la iniciativa explicó a Diario RÍO NEGRO que la iniciativa busca mejorar la convivencia entre vecinos. También intenta garantizar que las mascotas tengan un lugar para refrescarse durante el verano.

Ya están señalizadas las zonas habilitadas para llevar mascotas. Foto: gentileza

“La iniciativa surge por demanda de los vecinos porque la prohibición de ingresar que teníamos vigente no se corresponde con la realidad donde los animales hoy forman parte de las familias. Además, la prohibición no se respetaba y generaba conflictos entre aquellas familias que iban con sus mascotas y quienes les molestaban”, explicó Fernández.

La concejala contó que en un principio se pensó que haya un solo balneario habilitado para mascotas, pero analizando la situación y la concurrencia de personas con sus animales, concluyeron que lo mejor era avanzar en delimitar espacios en cada uno de los balnearios de la ciudad.

Sectores «pet friendly» en los balnearios de Neuquén: dónde se ubican

Los cuatro balnearios de Neuquén tienen sectores donde poder llevar a las mascotas. Fue la municipalidad quien definió y señalizó cada uno de los espacios destinados al ingreso y permanencia de los animales.

Desde la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional informaron las ubicaciones de estos espacios:

Balneario Albino Cotro: el sector que se encuentra en calle Linares, entre el puente de ingreso a la Isla 132 y calle Purmamarca. «La zona está alejada del sector de parrillas lo que permite un espacio tranquilo para todos los concurrentes», aseguran desde la cartera municipal.

Balneario Sandra Canale: el espacio se encuentra por calle Gatica hacia el sector izquierdo teniendo como parámetro los baños y oficinas de guardavidas.

Balneario Brun de Duclot: el sector esta delimitado entre los puestos 4 y 5 de guardavidas, lejos del sector de parrillas.

Balneario Fahler: se fijó el sector sobre el ingreso por calle Río Negro, desde el puente a la Isla 132 y el primer puesto de guardavidas sobre calle Democracia.

En cada una de las zonas habilitadas se recuerda mantener y cumplir con las pautas obligatorias de convivencia: llevar correa, bolsita para levantar la suciedad, bozal.

La municipalidad hará controles para garantizar su cumplimiento y quienes no las respeten podrán recibir infracciones ya contempladas en el Código Contravencional. Las multas podrán ir de 50 a 100 módulos, aunque las infracciones más graves pueden escalar aun más. El valor de cada módulo equivale al 50% del litro de nafta Súper del ACA.