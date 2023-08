Bariloche: el prócer que se «tragó la tierra» hace casi dos años, volverá al Centro Cívico

El busto del brigadier general Juan Manuel de Rosas, que estuvo emplazado durante décadas en un costado del Centro Cívico, de cara al lago, y que fue retirado hace 20 meses por un hundimiento del terreno, volverá a su lugar “en 15 o 20 días”, aseguró el artista y responsable de su restauración, Daniel De Gaetano.

Rosas tenía su sitio asignado frente al puerto San Carlos, donde se inicia la avenida que lleva su nombre. En diciembre de 2021 el arroyo Sin Nombre, que pasa entubado debajo del pedestal y de una escalera contigua, provocó un enorme hoyo en el terreno y Rosas literalmente desapareció, como producto del hundimiento.

En aquel momento el municipio retiró la escultura, con la consigna de restaurarla y devolverla a su lugar, pero pasaron ya 20 meses y nada se supo de su destino.

El proyecto en torno a Rosas volvió a atraer la atención desde que, en estos días, surgió una polémica por otra obra, de mayor tamaño, que homenajea al General Roca, y que está ubicada a pocos metros, en el centro de la plaza. El intendente Gennuso se propuso reubicarla en otro lugar, más abajo, en la pendiente hacia el lago, también luego de un proceso de restauración.

De Gaetano ya se ocupó de restaurar la estatua de Martín Miguel de Güemes, que fue reinstalada en la plaza lindante con el Club Andino en el último aniversario del prócer salteño.

Sobre el busto de Rosas dijo que permanece en su taller, le falta colocarle una “pátina” y la próxima semana o tal vez en la siguiente ya estará listo. El pedestal que lo espera está ubicado en el mismo punto que antes, junto a un mirador de madera que reemplazó a la escalera.

El monumento a Roca pesa 3.000 kilos y hay que restaurarlo

De acuerdo al plan del intendente, De Gaetano también tendría a su cargo la recuperación de la estatua ecuestre de Roca, que presenta un serio deterioro porque durante año fue objeto de numerosos ataques vandálicos. Defensores del legado de Roca se manifestaron en contra de su remoción e incluso presentaron un recurso de amparo.

De Gaetano consideró que es imperioso restaurarla porque no está lejos el momento en el que ya “quede irrecuperable”. Señaló que para eso habrá que retirarla, una tarea nada sencilla porque pesa unos 3.000 kilos.

“Si se llega a hacer, va a quedar mejor”, afirmó. Dijo que la estatua de bronce tiene signos de haberse movido de su posición original y habría sido afirmada con “varilla enroscada”, que se observa en el “pasto” debajo del caballo y no estaba en el original. Es decir que tuvo arreglos improvisados, antes de la ola de vandalizaciones, posiblemente en los años 60.

De Gaetano señaló que la idea de reponer la estatua, ya recuperada, en una línea inferior, entre otras conmemorativas de otras figuras (incluida la de Rosas) sería mucho mejor y además “está aprobada a nivel nacional”.

En contra de algunas propuestas que surgieron en estos días, el artista consideró inviable colocarle un enrejado protector a modo de “jaula”.

Explicó además que el pedestal no es de piedra original de la zona, sino del mismo material que “los lobos marinos de Mar del Plata”. A su entender, urge encarar una obra de restauración, que implicará una limpieza general y además algún trabajo de soldadura “porque está suelta la parte de atrás”. Señaló que “si la destruyen vaa ser irrecuperable, y ni este ni ningún intendente lo va a poder evitar”.

De Gaetano evaluó que la mejor manera de revalorizar la estatua de Roca es restaurarla “con un tratamiento que no sea fácil de vandalizar”, pero que no detalló. Defendió la iniciativa de reemplazarla en un paseo integrado y no en el centro de la plaza.

Insistió en que colocarle un rectángulo enrejado “sería una burrada”.

Su proyecto, si le dan via libre, es trasladar temporalmente a la estatua al edificio recuperado del puerto San Carlos y realizar allí los trabajos de restauración.