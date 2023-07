Traslado del monumento a Roca en Bariloche: presentarán un amparo para evitarlo

El abogado y presidente de Republicanos Unidos de la provincia de Río Negro, Nicolás Suárez Colman, anunció que presentará un amparo para impedir el traslado del monumento a Julio Argentino Roca, emplazado actualmente en el tradicional Centro Cívico de San Carlos de Bariloche.

El dirigente, oriundo de General Roca y vinculado a la alianza Juntos por el Cambio, argumentó que la decisión del intendente barilochense Gustavo Gennuso para mover la estatua carece de validez, ya que el sitio donde esta ubicada fue declarado monumento y lugar histórico.

Esa consideración jurídica, precisó Suárez Colman, obligaría a sancionar una nueva ley para habilitar el mencionado traslado, iniciativa que causó polémica y debate no solo en la ciudad rionegrina, sino también en los medios nacionales y redes sociales.

A través de un extenso texto compartido en sus redes, el abogado, quien también es socio fundador del Instituto Nacional Rocaniano, manifestó su «bronca y desazón» por el anuncio del municipio local, que generó el repudio de varios dirigentes de la oposición, entre ellos, el expresidente Mauricio Macri.

Además, consideró que «no hay lugar» para que Roca sea calificado como un «genocida» y remarcó que «fue una guerra» en la que el país «logró consolidar el territorio que era asediado de forma permanente por Chile y sus aliados mapuches, quienes asediaron y masacraron a nuestros pueblos originarios», agregó.

Traslado del monumento a Roca en Bariloche: qué dijo el intendente Gustavo Gennuso

El intendente Gustavo Gennuso manifestó sorpresa por las expresiones de violencia y amenazas de muerte que recibió tras su propuesta para trasladar el monumento a Julio Argentino Roca del corazón de la plaza en el Centro Cívico.

«Es simplemente una propuesta en el sentido de la preservación del monumento. Hoy vemos que el daño del monumento está cerca de ser irreparable. Entonces, proponemos su corrimiento a unos metros de donde está ahora, sin estar en el centro de donde siempre se produce la vandalización», afirmó el mandatario municipal.

«El proyecto de refuncionalización del Centro Cívico es muy simple y no quiero hacer de esto una batalla. El nivel de violencia, las amenazas de muerte que me hicieron no tienen sentido. Se puede debatir. Es muy difícil llegar a ser un país mejor porque se vive todo con mucha virulencia y un nivel de ataque«, planteó.

