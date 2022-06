Bariloche: los cortes de gas se mantienen a piletas y estaciones de GNC y hay quejas

Las limitaciones en el suministro de gas continuaron este sábado en esta ciudad y la empresa Camuzzi no brindó información alguna sobre cuándo restituirá el servicio en los gimnasios, piletas y estaciones de GNC, que llevan 48 horas de corte y expresaron sus quejas por el trato recibido.

El municipio mantuvo la recomendación de no derrochar gas en los comercios y viviendas particulares, mientras que el presidente de la Cámara de Turismo local, Ezequiel Barberis, confirmó que los cortes no afectaron a la hotelería, aunque hubo “bajas de presión”.

La distribuidora Camuzzi Gas del Sur resolvió interrumplir la provisión y precintar medidores el jueves a la noche a varias piletas de esta ciudad, a los gimnasios y también a las dos estaciones de GNC, donde se abastecen especialmente taxistas y remiseros. En Villa La Angostura la restricción afectó a las escuelas, que debieron suspender las clases.

Según la empresa, la medida se debió al persistente frío que sufrieron Bariloche y la región con temperaturas bajo cero durante más de diez días, y también a un desperfecto que afectó a la planta compresora de Paso Flores.

Ese inconveniente quedó solucionado en la madrugada del viernes-según se informó-, pero el gas todavía no volvió, para disgusto de los clientes afectados. La situación se mantendría así al menos hasta el lunes.

Los natatorios permanecieron cerrados, salvo Piletas del Nahuel, que apeló a un sistema de emergencia alimentado con gas oil. En el club Los Pehuenes confirmaron que la pileta permaneció cerrada, igual que el viernes, pero el gimnasio de aparatos mantuvo la actividad porque tiene calefacción eléctrica.

Rodolfo Huusmann, de Piletas del Nahuel, se quejó de que Camuzzi haya elegido sacrificar a ese rubro, con el argumento de que la prioridad es garantizar el gas a los clientes residenciales. “Para nosotros el gas es imprescindible y el consumo de una pileta es poco en proporción a una casa. Equivale a no más de diez viviendas”, dijo Huusmann para poner en duda que esa restricción cambie demasiado el panorama.

Dijo que el viernes a la tarde estuvo en los tribunales locales y tenían “la calefacción a full” a pesar de que la actividad era escasa o nula y se preguntó por qué “los salones de eventos trabajaron sin problemas”, cuando a su juicio son también una actividad prescindible.

Otro de los afectados cuestionó que no se racionalice el consumo en hoteles, que están semivacíos y demandan volúmenes de gas mucho mayores. “Anoche los gimnasios volvieron -aseguró Huusmann-. Pero nosotros seguimos sin gas y nadie nos dice hasta cuándo. Uno no puede planificar nada si no avisan los cortes y tampoco la reconexión. No sabemos qué decirle a la gente y la cara la ponemos nosotros”.

Cambio en el clima

El frío aflojó un poco este sábado y los vaticinios de nevadas no se cumplieron, al menos en el centro de Bariloche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura se mantuvo algunas décimas por encima de 0 durante toda la noche y en la mañana de hoy. A las 13, con brillo de sol., alcanzó los 6°C, el registro máximo en casi dos semanas.

En la estación de servicio GNC del barrio Las Victorias dijeron que el corte de gas se efectuó, llamado mediante, a las 22 del jueves, y hasta hoy no tienen precisiones sobre cuándo se normalizará la provisión. El encargado dijo que saben que cuando hay faltante de gas son los primeros en quedarse sin el servicio. Indicó que los perjudicados son principalmente los taxis, remises y fletes, que usan ese combustible y que deben reemplazarlo por nafta, cuyo costo duplica al del GNC.

El presidente de la Cámara de Turismo aseguró que las restricciones con el gas que enfrenta la ciudad no implicaron corte alguno en los hoteles. Si bien están en temporada baja y con escasa ocupación, explicó que quitarles el servicio sería muy perjudicial porque “cuesta recuperar” la climatización si los edificios se enfrían.

Barberis dijo sin embargo que algunos grandes usuarios del sector turístico percibieron “una menor presión” del gas de red en los últimos días. Reconoció que el problema en la provisión que reconoció Camuzzi ante una ola polar como la que vivió Bariloche desde fines de mayo “es un tema serio y preocupa”, ya que todavía está el invierno por delante y en julio y agosto Bariloche recibirá a decenas de miles de turistas. “Esperemos que no se repita”, señaló.