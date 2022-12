Bariloche ofrece una amplia variedad de colonias de vacaciones, pero no para todos los bolsillos

Al término de las clases, muchos padres inician todo un peregrinaje para consultar por colonias y actividades de verano para los más chicos. El verano demanda una logística diferente, con horarios y costos de lo más variados.

En medio de un contexto con presupuestos acotados por la crisis económica y después de dos años casi sin actividades por la pandemia, el abanico de opciones apuesta a seducir a padres y niños, con las más variadas propuestas en Bariloche. Desde la opción tradicional de colonia, con pileta, juegos y caminatas, hasta escuelas de voley y windsurf.

«¿Qué se hace en el verano con los chicos? Malabares. Estas dos semanas de diciembre, mi nena que tiene seis años se va a quedar con el hermano más grande y con una amiga mía. La primera mitad de enero, la voy a mandar a una colonia en los kilómetros. Por suerte, en la segunda quincena, viene mi mamá de Rosario para darnos una mano», explicó Luisina.

Advirtió que «las colonias siempre fueron caras. No me sorprenden los valores. Pero no hay muchas más opciones para los que trabajan y no tienen familia en Bariloche. Yo no tengo con quién dejarla y esto le debe pasar a mucha gente».

Al igual que en los últimos años, el municipio de Bariloche no propone colonia de vacaciones sino «actividades recreativas», libres y gratuitas, para niños de 6 a 13 años. Pero no todos los días. Solo los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18, en diversos gimnasios de la ciudad. Las inscripciones comienzan el 2 de enero.

El club Pehuenes, ubicado en el barrio San Ignacio del Cerro, ofrece una colonia para niños de 3 a 13 años durante todo el verano. Una jornada completa (de 9 a 17) cuesta 81.000 pesos para socios, por un mes, y 90.000 para quienes no lo son.

El Vuriclub funciona en el colegio Vuriloche, en avenida de los Pioneros y Cacique Cumbay, desde hace 23 años. La propuesta para este verano es de lunes a viernes de 9 a 16.30. La jornada completa cuesta 48.000 pesos por mes, para chicos de 3 a 5 años; 46.500 pesos, para niños de 6 a 9 años y, 41.000 pesos, de 10 a 14 años.

Esta colonia también abre en el centro deportivo Puerto Este, en la calle Modesta Victoria 4112. Está destinada a chicos de 5 a 12 años y solo en el turno mañana (de 9 a 13). El valor es de 26.000 pesos.

Summer es una nueva propuesta que tiene lugar en el complejo Valle del Challhuaco, con «una fuerte orientación deportiva». Sus organizadores proponen campamentos, caminatas, fútbol, voley, hockey, handball, basquet y juegos de agua en la pileta techada. La jornada completa -sin transporte- cuesta 49.000 pesos; y 56.000 pesos, con transporte.

El Yatch Club Bariloche también abrió la inscripción para la «escuela de windsurf», con nivel inicial intermedio y avanzado. Durante enero y febrero, funcionará los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 13, para alumnos de 7 a 12 años y, de 13 a 17 para chicos de 13 a 18 años. «Si algún día el clima está muy feo, trataremos de pasarlo para otro y con esto aprovechar el máximo de las clases», advierten desde la organización. La tarifa es de 27.000 pesos para quienes cuentan con equipo y de 31.000 pesos para quienes no lo tienen.

Bariloche Voley Club vuelve con su escuela de verano para niños de 5 a 18 años, con una orientación fuertemente deportiva y recreativa. Funciona en John O´Connor 130 y el valor es de 12.000 pesos -por 3 días y 6 horas semanales-; 20.000 pesos -por 3 días y 12 horas semanales- y de 30.000 pesos -para 5 días con 20 horas semanales-.