Las cuotas de las escuelas privadas en Río Negro impactan al bolsillo familiar

Cada fin de año, los aumentos de las cuotas de las escuelas privadas trastocan la economía de muchas familias. Pero los recientes mails informando sobre las nuevas subas previstas a partir del 2023 generaron alarma por los montos impensados que en algunas instituciones rozan los 100.000 pesos por alumno.

En Río Negro hay escuelas de gestión privada que reciben algún subsidio provincial y entran en un régimen regulado con aumentos controlados por el Estado que autorizó un tope del 16% de suba en la cuota de diciembre y el mismo procentaje para arrancar el próximo ciclo lectivo. Pero hay escuelas netamente privadas que aplican sus ajustes según criterios propios.

Un relevamiento de RÍO NEGRO en Bariloche, Cipolletti, Roca y Regina muestra sumas disímiles en las cuotas escolares que pueden terminar este año cerca de los 80.000 pesos por alumno, en el caso de las más costasas, y rozarían los 100.000 pesos en 2023.

No se advierten pases masivos al sistema público



En Río Negro, la matrícula se reparte entre escuelas públicas, privadas y de gestión social. La relación es del 80% para las escuelas de gestión pública estatal y un 20% para las escuelas de gestión no estatal (gestión social, gestión privada y aranceladas).

“En algunas regiones prácticamente se llega al 100% de matrícula pública estatal y en otras, como la Zona Andina, la participación cambia”, resumió el ministro de Educación de Río Negro, Pablo Núñez.

Advirtió que, pese a los incrementos, no observa una migración masiva de matrícula del ámbito privado al público. “Siempre se dan estas situaciones no solo por la variación de la cuota sino por la imposibilidad de pagar en momentos de recesión económica. Esto no significa que haya una saturación de vacantes en las escuelas públicas. No hay nada que nos llame la atención o nos ponga sobre alerta. Veremos al inicio del ciclo lectivo”, señaló el funcionario provincial a RÍO NEGRO.

Nuñez aseguró que no han recibido reclamos. “Por lo menos, en las escuelas que dependen del sistema educativo las cuotas han seguido la evolución de los acuerdos paritarios. Con un 100% de inflación es imposible no hablar de un aumento de precios”, acotó Núñez.

Alto impacto en Bariloche



La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (Omiduc) ya comenzó a recabar información sobre las nuevas cuotas de los establecimientos educativos, aunque aclararon que el plazo otorgado por el gobierno nacional para notificar los nuevos valores es el 15 de diciembre.

“Nos comunicamos para informarles que, debido al contexto inflacionario que estamos transitando y que va superando mes a mes toda proyección preestablecida, nos es menester actualizar las cuotas escolares una vez más”. De esta forma, comienza la comunicación distribuida por el colegio alemán Primo Capraro.

La institución anunció un aumento del 15% en diciembre y otro del 10% para enero, para “hacer frente a las nuevas paritarias, inusuales para esta fecha, fijadas por el gobierno provincial, comunicadas en noviembre”.

Romina envía a sus dos hijos a una escuela pública de gestión privada, doble jornada. Por los dos niños, pagará arriba de 110 mil pesos el año próximo. “El aumento, en este momento en que todo sube tanto, genera mucha incertidumbre. El colegio para los papás que trabajan es casi una necesidad. Y garantizar los días de clases es la única opción”, indicó.

Al consultarle si se planteó un cambio de colegio, la mujer resaltó: “Necesito trabajar; de modo que no me planteé ninguna otra opción, solo hablar con mi empleador en el caso de que el ajuste de sueldo no sea acorde al resto de los aumentos”.

Valores escalofriantes



Según un relevamiento que realizó este diario, a partir de marzo, la cuota de primaria del colegio Primo Capraro rondará los 59.300 y 82.200 pesos (aumenta según el grado) y, para el secundario, el valor será de 83.200 a 86.500 pesos.

En noviembre, la cuota del colegio Woodville llegó a 65.700 pesos -de primer a sexto grado-, 71.700 pesos -de séptimo a segundo año del secundario- y, 73.700 pesos -de tercer a quinto año-. Todavía no anunciaron cuál será el incremento para el próximo ciclo lectivo.

La escuela Dante Alighieri anunció nuevos aranceles para diciembre y enero, con aumentos respectivos de un 10 y 7%, pero advirtieron que “en este contexto inflacionario y en virtud de los aumentos otorgados en la paritaria docente, nos vemos en la necesidad de realizar una modificación. Agradecemos vuestra comprensión”.

En este caso, la cuota para marzo, de primero a séptimo grado variará de 60.800 a 75.200 pesos (también sube de acuerdo al grado) y en abril, oscilará los 65.500 a 81.200 pesos. La secundaria, en marzo, costará 75.200 pesos (para primer año) a 81.500 pesos (quinto año). En abril, esos valores serán 81.200 a 88.000 pesos.

Entre los colegios que reciben subsidios provinciales, los valores difieren si se suma la doble jornada bilingüe. A partir de febrero, la cuota del colegio San Esteban costará 55.382 para la primaria bilingüe, 32.298 pesos para la jornada simple; mientras que el secundario bilingüe pasa a costar 59.860 pesos y 38.211 pesos, la modalidad Perito Mercantil.

Bariloche es la ciudad rionegrina con la mayor cantidad de escuelas privadas. Foto: Chino Leiva

La cuota del colegio Don Bosco para primaria es de 14.500 pesos y de 15.300 en secundario. Sin embargo, la institución todavía no informó los nuevos incrementos.

El colegio Jean Piaget pasó de una cuota de 26.000 pesos, para primaria, a 45.000. Un padre de la institución comentó que comenzó el año 2022 pagando 20.000 pesos. Ahora, el valor para el secundario es de 48.200 pesos.

En tanto, el Qmark aplicó un 10% de aumento en diciembre y la cuota subió a 41.250 pesos, pero todavía no informaron los valores para 2023.

El colegio técnico Los Andes pasó de 24.000 a 38.000 pesos; el Siglo XXI de 42.850 a 44.900 pesos y el Kurt Gödel, de 37.000 a 40.000 pesos.

El establecimiento María Auxiliadora recordó que en noviembre se aplicó un aumento del 14% y con el nuevo ajuste dispuesto por el Consejo de Educación, la cuota podría ascender a 16.000 pesos. Aclararon que “el Equipo de Gestión decidió retrasar su aplicación, considerando que ya se había notificado el 14% anterior. De modo que el aumento aprobado se aplicará recién en la cuota de marzo”.

Las escuelas subsidiadas tienen valores máximos

Una resolución del Ministerio de Educación de Río Negro dispone un incremento en los valores máximos de las cuotas escolares de los establecimientos públicos de gestión privada del 16% a partir de diciembre y un 16% desde febrero. Está fechada el 24 de noviembre, a pocos días del fin de clases.

El Consejo de Educación estableció los montos máximos de las cuotas por parte de estos colegios que reciben subsidios: las instituciones que perciben 10% de subvención no podrán cobrar más de 10.766 pesos a partir de febrero.

Para los que tengan 75% de subvención, el monto máximo será de 16.149 pesos; con un 50%, 21.532 pesos y con un 25%, 26.915 pesos.

«No sé cómo haré, pero la educación de los hijos no se negocia. Me planteé cambiar a mi hija de colegio porque no me parece razonable el aumento que aplican, pero tiene jornada completa y no pierde días de clases por paros». dijo Manuela, una mamá de alumna de escuela privada en Bariloche.

Uno de los artículos determina que los establecimientos cuyas cuotas excedan los montos máximos fijados “no percibirán la subvención”.

El director de Educación Privada de Río Negro, Gabriel Blanco, aseguró que realizan un seguimiento de todas las escuelas que reciben aportes de la provincia respecto a los incrementos de las cuotas. “Hay colegios de gestión privada que reciben aportes del Estado y por ende, la cuota está regulada por el Ministerio de Educación. Las escuelas aranceladas, en cambio, no reciben ningún aporte y no hay un seguimiento de las cuotas”, dijo.

Advirtió un “salto grande en la variación de las cuotas para el año que viene” y lo adjudicó a los aumentos docentes. “Esa es la incidencia más grande en el presupuesto de una entidad educativa: el pago de sueldos, más allá de los insumos y lo que se necesita. Va en paralelo con lo que pasa a nivel nacional con la inflación y el aumento de sueldos”.

En el Alto Valle también se replican las subas

En el Alto Valle la situación es similar. En el río revuelto de la inflación, los servicios educativos son un valor de referencia, que no aumenta de forma sostenida, pero que cuando lo hace, impacta fuerte en la economía familiar.

Con los matices propios de cada institución, el precio de las cuotas educativas en la ciudad de Cipolletti finalizan el año en un rango que va de los 10.000 pesos para los colegios que reciben un aporte del 100%, a los 25.000 pesos para los colegios que reciben un 25%. En la ciudad hay cinco colegios en este marco.

Por otra parte, los colegios netamente privados, es decir aquellos que no reciben aporte estatal, establecen valores sensiblemente más altos. En este segmento la oferta inicia en valores que oscilan los 25.000 pesos y en algunos casos rozan los 100.000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de escuela y perfil. Existen cuatro instituciones educativas de este tipo en Cipolletti.

En las escuelas privadas de Roca, se estima que el aumento para el ciclo lectivo del 2023 rondará el 20%, según explicaron algunos de los referentes de los establecimientos educativos. Incluso trascendió que han mantenido reuniones para tratar de establecer porcentajes que no superen la media y de esa manera evitar la “fuga” masiva de estudiantes.

Por las cifras que trascendieron en los últimos días, se supo que los incrementos en la Escuela del Sur rondarán esos valores. La cuota que se abonará en diciembre para los alumnos de Nivel Medio tiene un valor de 38.930 pesos y se calcula que para marzo del año que viene la suma ascenderá a los 46.720 pesos.

Los de Nivel Primario que superan los 26.000 pesos, el próximo año deberán abonar la cifra con un 20% de aumento.

“El incremento en distintos rubros ha sido increíble pero dentro de todo ese desfasaje, tratamos de que los valores sigan siendo accesibles para los padres, madres o tutores”, dijo el referente de una escuela ubicada en el casco céntrico de Roca, quien evitó brindar los valores que se manejan en la escuela.

El Instituto Adventista Villa Regina, la única escuela privada de esta localidad, aún no determinó el valor de las cuotas que se aplicarán durante 2023. Se rigen por los porcentajes regulados por la provincia.

Así lo indicaron referentes de la institución, quienes precisaron que aún la cartera educativa provincial, no fijó los incrementos que se podrán aplicar a las cuotas para el ciclo lectivo del año entrante. “En función de los porcentajes que establece, se realiza la actualización de la cuota mensual que se cobra”, señalaron.

Esta escuela mantiene diferentes valores de cuotas de acuerdo al nivel (inicial, primario o secundario) que está cursando el alumno, y si a su vez tiene una beca total o parcial otorgada por la institución. En promedio, la cuotas mensuales oscilan en los 14.000 pesos.

Por otra parte, fuentes del área de Educación, apuntaron que las cuotas son similares a las que cobran escuelas públicas de gestión privada de la localidad. Por caso apuntaron que una escuela de nivel medio como la Escuela Agraria Alto Valle Este, tiene un valor de cuota mensual de 5.000 pesos, mientras que una de nivel inicial y primario como la Escuela Mar Abierto, tiene un valor de cuota mensual de 8.000 pesos.

Los números de la matrícula privada

El sistema educativo de Río Negro tiene dividida la matrícula entre las escuelas públicas y las privadas.

En los últimos tres años no se evidenciaron grandes variaciones en la matrícula.

Los datos de 2019 indican que en el sistema público había 132.681 estudiantes (nivel primario y secundario). Mientras que en el privado esa cifra llegó a 29.140 alumnos.

En el 2020, el primer año de la pandemia, el sistema público tuvo 132.507 estudiantes y el privado 30.075 alumnos.

En el 2021, unos 136.355 estudiantes asistieron a escuelas públicas y 31.205 a privadas.