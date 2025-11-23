Bariloche se prepara para la primera Fiesta del Libro

La primera edición de la Feria del Libro de Bariloche será en la sede de la Universidad Nacional del Comahue. Foto: archivo

El Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) dio el puntapié inicial para que la ciudad tenga su primera Feria del Libro. El encuentro ya tiene fecha y será del 6 al 8 de diciembre en la sede barilochense de la Universidad Nacional del Comahue.

Esta primera edición contará con la participación de las autoras Dolores Reyes y Julia Mengolini y muchísimos escritores de la región.

Reyes es autora de la multipremiada novela “Cometierra” (que recibió el premio de la Fundación Medifé-Filba, fue finalista del Premio Memorial Silverio Cañada, del Premio Mario Vargas Llosa y recibió el Premio Nacional Sara Gallardo). Su segunda novela “Miseria” fue publicada en abril de 2023 por Alfaguara para Argentina y Colombia y poco después, se ofreció en Uruguay, España, Perú y Estados Unidos.

Por su parte, Mengolini presentará “Las Caras del Monstruo”, un ensayo a partir de su propia experiencia ya que fue «blanco de hostigamiento en las redes sociales». «La autora juega aquí con la caracterización de ese monstruo que hacen de ella para hablar de esos verdaderos monstruos a los que se enfrenta: las corporaciones, la pandemia, los libertarios, el patriarcado, los mandatos de belleza, el prohibicionismo, la hipocresía, los medios hegemónicos de comunicación y las redes sociales», señalaron desde la organización del evento cultural.

También confirmaron su presencia en FLIBA la investigadora y escritora Maristela Svampa, la compositora mapuche Anahí Mariluán, la médica naturista Sara Itkin y la escritora barilochense Graciela Cros, entre otros de la región.

«La Biblioteca Sarmiento suele organizar una feria de autores y Bariloche cuenta con la Fiesta de la Palabra desde hace varios años, pero faltaba una Feria del Libro como tal. Por eso, nos propusimos organizar este encuentro de lectores y autores, mostrar la bibliodiversidad de autores de la región y convocar a la comunidad que vive a través de los libros«, explicó Mariana Pueta, secretaria académica del Centro Regional Universitario Bariloche.

«La idea fue también -agregó- mostrar que, desde la universidad, hay muchas ideas que van más allá de lo académico o la investigación. Todo esto lleva mucho tiempo y se requieren sponsors».

La convocatoria es en la sede de la calle Quintral 1250, en el barrio Jardin Botánico y en el gimnasio del CRUB donde además de la presentación de libros y talleres, habrá stands de venta, foodtracks y muestras de arte. Se estima unas 30 actividades de varios autores. Incluso las Kultruneras brindarán un espacio de música y habrá un sector para las infancias.

«La Feria del Libro llegó para quedarse. La idea es replicarla todos los años. De hecho, la grilla del año próximo ya la tenemos medio armada porque muchos autores que este año no podían participar, se comprometieron para la segunda edición», dijo Pueta.