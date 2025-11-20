Parques Nacionales permite «duplicar» la construcción en los parques Lanín y Nahuel Huapi

La Sociedad Naturalista Andino Patagónica (Snap), la Fundación Patagonia Natural y la Fundación de Historia Natural (Azara) cuestionaron una reciente medida de Parques Nacionales que permite «duplicar» la cantidad de edificaciones en los parques Lanín y Nahuel Huapi. Los ambientalistas pidieron que se deje sin efecto esta resolución que fue publicada en el Boletín Oficial el primero de octubre.

La resolución autoriza «nuevas normas» para las construcciones -y superficies- en tierras de propiedad privada dentro del parque nacional Nahuel Huapi y Lanín; es decir unas 130 mil hectáreas -no abarca las tierras fiscales-. Según indicaron, queda sin efecto la norma aprobada en 2012 para ser reemplazada por una «más permisiva».

Las tierra bajo dominio privado abarcan el 40 y 25% respectivamente de las superficies del parque Nahuel Huapi y Lanín.

«La nueva normativa incrementa la superficie construible en los predios de propiedad particular como así también la cantidad de volumen construible: en promedio aumenta 129%«, cuestionaron. Pusieron como ejemplo una superficie de 100 hectáreas: con la normativa anterior, el área de edificación máxima era de 2.400 metros cuadrados; ahora es de 5.500 metros cuadrados. En tanto, la superficie construible anterior era de 3.900 metros cuadrados que pasa a ser de 8.900 metros cuadrados.

Además, se incrementa en un 80% la cantidad de volúmenes que pueden construirse en el parque Lanín y en un 78%, en Nahuel Huapi.

Denunciaron «un impacto ambiental acumulativo» ya que un aumento significativo de las edificaciones (tanto con fines residenciales como con fines turísticos) implica «mayor fragmentación de los ecosistemas por los caminos, accesos y alambrados, mayor demanda de servicios, mayor carga de efluentes, aumento de movimiento de personas, vehículos y mascotas, desmonte, aumento de riesgo de incendios, aumento de uso de agua».

Recordaron que la normativa aprobada en 2012 ya aumentaba significativamente los parámetros urbanísticos respecto a la anterior. En este caso, la reciente resolución hace hincapié en «el tiempo transcurrido» desde la normativa anterior y en «las tendencias modernas de ordenamiento ambiental y territorial».

Insistieron en que «un cambio normativo de los parámetros de uso del suelo en las reservas nacionales requiere una evaluación ambiental estratégica ya que las evaluaciones individuales para cada construcción no darán cuenta del impacto acumulativo».

Recordaron que la ley de Parques Nacionales define las reservas como áreas fundamentales para la conservación de sistemas ecológicos. «No se vislumbra cómo una densificación constructiva tiene algo que ver con las funciones de las reservas nacionales sino al contrario», fustigaron.

Los ambientalistas hicieron hincapié en que no se oponen a un desarrollo económico en propiedades privadas: «Es lógico y lícito, pero las construcciones ya se permitían con la normativa del 2012. Ahora, de golpe se duplica y no hay fundamentación ni un estudio serio de las posibles consecuencias».

Esta medida se extiende a todos los parques nacionales de la Patagonia -aunque la superficie y cantidad de propiedades particulares es mucho menor que en Nahuel Huapi y Lanín-. De todos modos, plantearon que los cambios debieron haberse informado al Centro del Patrimonio Mundial (Unesco) ya que los parques Los Alerces y Los Glaciares son Sitios del Patrimonio Mundial Natural y esta medida podría conllevar «a perder esa inscripción». Sucede que el Comité del Patrimonio Mundial exige informar obras de restauración o nuevas edificaciones.

«La aprobación de un reglamento que reduce los estándares ambientales, sin expresión concreta de las razones de la decisión adoptada, genera un riesgo para la conservación de las áreas protegidas y un precedente negativo para el prestigio de Parques Nacionales», concluyeron.