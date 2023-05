Bicisenda en Cipolletti: una alternativa sustentable que cosecha accidentes y críticas

En el centro del boulevard de calle Alem hace algunos meses se encuentra el “paseo sustentable” mejor conocido como bicisenda. El proyecto original buscaba garantizar la seguridad de ciclistas y peatones que usan a diario esta calle para trasladarse. Pero esto no funcionó como lo planeaban. Di Tella habló sobre los peligros de la bicisenda en RÍO NEGRO RADIO.

La bicisenda fue pensada como una conexión rápida para atravesar la ciudad. Aunque la realidad demuestra un problemática constante en su recorrido: los reiterados accidentes entre ciclistas y automovilistas.

Los vecinos de la ciudad ya están acostumbrados a ver en las esquinas la postal de un choque o algún inconveniente entre rodados. «La ciclovía es peligrosa porque los autos se mandan y no respetan a la gente que viene sobre la bicisenda«««, explican los vecinos.

Una de las críticas más fuertes que tiene la bicisenda es la forma en que se diseñó. Si bien la forma en la que hoy está planteada la bicisenda es que pase por el centro del boulevard esto no siempre fue así. «Es genial que haya bicisenda, pero debe ir o a la derecha o a la izquierda, no podés ponerla en el medio donde los autos frenan para pasar cada mano, o quedas arriba de la senda o te queda la cola o la trompa del auto en medio de la calle», detalló una vecina.

¿Cómo era el proyecto original?

Aunque la obra se ejecutó con diferencias respecto al primer proyecto. “Originalmente la ciclovía partía desde Ruta 151 hasta la calle Perón, pero se resolvió no hacer el tramo desde la ruta hasta la calle Mengelle porque había cuestiones técnicas que resolver. Además muchos frentistas manifestaban que les incomodaba delante de sus locales, entonces se decidió trasladar ese tramo desde Perón por calle Espinosa», expresó Gustavo Zovich, secretario de obras públicas de la municipalidad de Cipolletti.

Otra modificación fue la altura entre las conexiones de los bulevares. El proyecto original contemplaba que el vínculo entre los bulevares era a nivel de cordón, esto significa que la cinta se sostiene al mismo nivel del bulevar de un lado a otro.

El secretario de Obras Públicas dijo que «después de conversar mucho, decidimos reducir la altura para no generar como un lomo de burro, entonces se colocaron reductores de velocidad en las bajadas previo a la llegada de la bicicleta al cruce y se dejó sobreelevado a la mitad de la altura del cordón para hacerlo visible pero que tampoco genere tanto inconveniente a los vehículos cuando cruzan de norte a sur».

Según explicó, lo que se buscó es reducir el riesgo en las intersecciones ya que las bicicletas deberían frenar y los vehículos tendrían el espacio para poder detenerse entre cada cruce de Alem.

Di Tella habló sobre los peligros de la bicisenda: «Es una cuestión de usos y costumbres

El actual intendente de la ciudad expresó su opinión sobre la situación que atraviesa a la bicisenda. Remarcó que es una cuestión de respeto por parte de los ciclistas frente a los automóviles.

“Es un tema de usos y costumbres. Los ciclistas que vienen por la bicisenda deben frenar en las esquinas, por ejemplo, es cuestión de que la gente se acostumbre. Todo tiene que ver con la educación.” manifestó Di Tella en «Voz al aire» de RÍO NEGRO RADIO.

El mandatario remarcó que si bien ha habido accidentes en la bicisenda, sobre todo en las intersecciones, no se comparan con la cantidad que había previo a la instalación de este paseo. “En Cipolletti, particularmente en el troncal Alem hemos tenido muertos que circulaban en bicicleta por la calle. Como médico me ha tocado atender estas situaciones” remarcó.

Además, Di Tella comentó que está trabajando en pos de que la bicisenda vaya desde la ruta 151 a Fernández Oro. “Hay que pensar en quienes usan la bicisenda, las ciudades del alto valle crecieron por los galpones de empaque, la gente iba a trabajar en bicicleta”.

Los vecinos que se trasladan en bicicleta aseguran que es un beneficio este paseo. «Antes tener que ir al centro por la avenida, que no es avenida, era una verdadera odisea ya que tenías que esquivar a los señores que estacionan sus vehículos y no miran si alguien viene cuando abren la puerta al bajar, te tenés que ir casi por la mitad de la calle y no falta el superconductor que te quiere pasar el auto casi por arriba porque sos, para varios, un insignificante ciclista que molesta, lo mismo sucede con las otras calles del centro», describieron.

Accidente en la bicisenda: una mujer fue trasladada al hospital

Este lunes se registró un nuevo accidente en la bicisenda ubicada en Alem de Cipolletti. El hecho tuvo como protagonistas a una ciclista y un auto. Ocurrió durante la tarde. La mujer debió ser trasladada al hospital.

El choque sucedió en Alem y Uruguay. Según explicaron, el vehículo impactó con la ciclista en el sector de la bicisenda cuando estaban cruzando. La mujer fue asistida y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital de la ciudad. Informaron que tenía diferentes lesiones.

Escuchá a Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti, en «Voz al aire» por RÍO NEGRO RADIO:

