De Roca a Europa: científicas de Conicet fueron becadas en universidades del exterior

Jóvenes y mujeres investigadoras que trabajan en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) con sede en Roca; tuvieron la oportunidad de enriquecer sus conocimientos en prestigiosas universidades europeas.

Con sus propios temas de investigación en mente, pero en otros territorios, alejados, pudieron traer más conocimiento y experiencia a las tierras patagónicas.

Brenda Aramendia (31) es geóloga y nació en la ciudad de Catriel, en Río Negro. Egresó de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y está cursando su cuarto año del Doctorado en Geología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Hizo su pasantía en la Universidad de Goethe en Alemania en la ciudad de Frankfurt am Main, donde fue beneficiaria de una beca “Research Grants-Short-Term Grants” del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

Su par, la geóloga Sara Pereira da Silva (30) es oriunda de Brasil, pero trabaja en Roca. Se recibió en la Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Actualmente, estudia el doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Río Negro y se especializa en la temática Vulcanología.

Viajó a Francia, precisamente al Laboratorio Magma y Volcanes (LMV) de la Universidad Clermont-Auvergne (UCA) en la ciudad de Clermont Ferrant. Sara fue becada por la Fire of Love in memória de Mauricio e Katia Krafft, en Francia.

Sara Pereira da Silva. Foto: gentileza.

Las postulaciones presentadas fueron a través de una beca posdoctoral de estadía corta, con una duración de tres meses y las instituciones son conocidas por promover la colaboración académica internacional.

Sus trabajos: rocas y volcanes

Brenda desarrolló su trabajo enfocado en el “Batolito Curaco”, un grupo de rocas ígneas que se forman por la cristalización de magma bajo la superficie de la tierra. “Específicamente, es la evidencia del magmatismo que tuvo lugar en la Patagonia durante los períodos iniciales del desmembramiento del supercontinente Gondwana”, contó la propia investigadora.

Brenda Aramendia. Foto: gentileza.

“El objetivo de mi investigación fue entender el origen de estas rocas, realizando estudios geoquímicos para analizar la composición y determinar si tienen un origen común”, recalcó.

A su vez, la becaria aprovechó la estadía para analizar minerales como anfíboles, feldespatos y biotitas, con una microsonda electrónica para calcular las condiciones de temperatura y presión bajo las cuales se formó el magma.

“Todos esos resultados que obtuve son los que me ayudarían no solo a finalizar mi doctorado (en la etapa final), sino también a publicarlos en revistas internacionales de alto impacto”, contó Brenda en diálogo con Diario RIO NEGRO.

Para ella, la pasantía fuera del país fue una “experiencia inolvidable” porque trabajó junto a colegas muy reconocidos a nivel internacional.

“Poder también acceder a equipamientos, a altas tecnologías a las cuales es muy difícil acceder acá porque no las tenemos y también por falta de presupuesto (…) Nos resulta muy complicado poder realizar estudios en Argentina”. Brenda Aramendia, becaria doctoral Conicet, Roca.

Para la geóloga, el aporte a la ciencia nacional es invaluable, ya que permiten que científicos argentinos accedan a tecnologías y metodologías nuevas, a la vez que entablan relaciones y colaboraciones internacionales.

Sara, por su parte, tuvo la chance de participar de la Escuela Internacional de Vulcanología “Working on active volcanoes: learning the tools of modern volcanology (field observations, data acquisitions, reporting and response” organizada por la UCA, en las Islas de Lipari, en el volcán de Stromboli en Italia.

Sara Pereira da Silva en la Escuela Internacional de Vulcanología en Italia.

«El proyecto que presenté busca estudiar la dinámica eruptiva magmática del complejo volcánico Caviahue-Copahue por medio de los contenidos volátiles en inclusiones fundidas en minerales de olivinos, piroxenos y plagioclasas», contó la vulcanóloga a este medio.

La brasileña estuvo casi cinco meses en distintos ambientes académicos realizando trabajos de campo y aprendiendo de profesionales y científicos experimentados en vulcanología.

Ella se enfocó en los métodos de muestreos y monitoreo que se encuentran activos en volcanes, y como es el procedimiento y responsabilidad de los organismos de prevención de desastres. En Italia, se dedicó a avanzar con el procesamiento de datos que obtuvo con un instrumento telemétrico llamado “MultiGas” utilizado en el volcán Copahue.

Según reportó Sara, el “Magma y Volcanes de la UCA” es uno de los “mejores y más prestigiosos laboratorios para análisis de muestras volcánicas en el mundo”.

«La colaboración entre las universidades (UCA y la UniPa) generará producción de material científico por medio de publicaciones científicas, divulgaciones y generación de vínculos para futuros proyectos internacionales. De hecho, luego de la pasantía en la Unipa, se escribió un proyecto de colaboración de Argentina y Italia (CUIA 2025) y ganamos, y estamos en etapa de planificación en este momento», adelantó Sara.

«El avance del conocimiento en Argentina en muchos casos está limitado por el financiamiento», balanceó.

«Realizar este tipo de pasantía a los investigadores jóvenes posibilita implementar, de acuerdo a nuestra realidad, técnicas y metodologías novedosas en el país y tener acceso a infraestructura de equipamientos de análisis científicos muy avanzados». Sara Maria Pereira da Silva, becaria doctoral Conicet, Roca.

Desafíos de las investigadoras

Brenda espera terminar pronto su doctorado. “Me gustaría en un futuro, poder hacer un postdoctorado en Alemania o en algún otro país, seguir ampliando mis conocimientos a nivel internacional para poder traerlos y aplicarlos en Argentina”, resaltó.

Por su parte, Sara tiene el desafío de publicar todos los datos generados en las dos universidades (UCA y Unipa). «Como objetivos, tengo pensado mejorar las técnicas de laboratorio ya existentes en el Instituto en Paleobiología y Geología (IIPG) y buscar financiamiento para futuros proyectos sabiendo que existe una red de contactos para futuras colaboraciones entre instituciones», cerró.