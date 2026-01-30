Brote de gastroenteritis: intervienen el hogar de adultos mayores de Neuquén para asegurar la alimentación

Se detectó un brote de gastroenteritis en el hogar "Hermanitas de los pobres". (Foto: Archivo).

El Ministerio de Salud y la Municipalidad de Neuquén implementarán un plan de acompañamiento y fortalecimiento para el hogar de adultos mayores «Hermanitas de los Pobres», donde días atrás se detectó un brote de gastroenteritis. La iniciativa busca reforzar la seguridad alimentaria de los residentes, tras el incidente que afectó a nueve personas: no hay nuevos casos registrados, según la información oficial difundida este viernes 30 de enero.

A raíz de esta situación, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Neuquén dispusieron un trabajo conjunto con el hogar. Este abordaje integral se concentra en garantizar la seguridad y calidad de los alimentos que consumen los adultos mayores.

Una de las acciones centrales será la capacitación técnica del personal de la institución en el correcto manejo de alimentos. Esta formación busca asegurar que todo insumo cumpla con los estándares de trazabilidad y seguridad necesarios para prevenir riesgos sanitarios futuros.

Además, el municipio pondrá a disposición del hogar una nutricionista especializada. Su función será elaborar un plan alimenticio seguro, equilibrado y adaptado a las necesidades específicas de los residentes.

La colaboración municipal se extiende a otras áreas, como el sector de Comercio, que aportará su experiencia en manipulación de alimentos, y Bienestar Ciudadano. Como complemento a la salud alimentaria, también se realizarán actividades de movilidad con la participación de un profesor de educación física y una kinesióloga, una vez por semana.

Cómo inició el brote de gastroenteritis en el hogar de adultos mayores en Neuquén

El brote se conoció luego del ingreso de una residente al hospital Castro Rendón el 23 de enero. La paciente presentaba un cuadro grave de deshidratación con vómitos y diarrea. La investigación epidemiológica, a cargo de la Dirección de Epidemiología y el área de Bromatología, reveló otros casos con síntomas similares en la misma institución. En total se vieron afectados seis adultos mayores, dos enfermeras y una trabajadora de la cocina.

Las pesquisas iniciales indicaron que los primeros síntomas en el hogar aparecieron el 13 de enero y el brote escaló hasta la intervención de las autoridades sanitarias. Durante las inspecciones, se encontraron irregularidades en el manejo de alimentos.

Entre ellas, productos con fecha de vencimiento caducada y evidencias de pérdida de la cadena de frío, factores que pudieron contribuir a la proliferación de patógenos, según confirmó Martín Lammel, director provincial de Epidemiología.

Las autoridades confirmaron que las personas afectadas con cuadros gastrointestinales continúan su recuperación y no se registraron nuevos episodios en las últimas horas.

Si bien las instalaciones del hogar se mantienen en óptimas condiciones, la situación impulsó la profesionalización de los procesos internos de alimentación. Estas medidas surgen de un diálogo y acuerdo con los responsables de la institución, quienes reafirmaron su compromiso con la asistencia de las personas que lo necesitan.

Las autoridades sanitarias reiteraron a la población la importancia de mantener la higiene, la cocción adecuada de alimentos y la consulta médica ante síntomas de gastroenteritis, especialmente en grupos vulnerables.