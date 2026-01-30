Después de detectarlos en Llao Llao, ahora preocupan los jabalíes en el este de Bariloche: el foco está en el otoño

Este otoño, las cámaras permitieron constatar la presencia de unos 26 jabalíes en la zona del Parque Municipal Llao Llao, al oeste de Bariloche. En las últimas semanas, hubo avisos al 103 -teléfono de Protección Civil- respecto a avistajes de estos animales salvajes en la zona del este, como los barrios El Cóndor, Las Victorias y en la avenida de Circunvalación, camino a La Paloma. Sin embargo, la preocupación está en lo que pueda pasar a partir de abril.

«Los animales están. Se los puede ver y también sus huellas en otros sectores. Y en Llao Llao hay algún que otro animal. Hay pocos porque en esta época, suben la montaña en busca de mejores pasturas. Caminan hasta el cerro López, están la zona del Tristeza. Pero sabemos que en abril van a empezar a bajar a la zona de Bariloche», indicó Alfredo Allen, subsecretario de Planeamiento de Bariloche.

¿Sorprendió el avance de los animales hacia el este de la ciudad? El funcionario admitió que «están desde hace rato. Se los suele ver detrás del aeropuerto, camino a Ñirihuau y en cercanías de la estancia El Cóndor. Con la reproducción se verán cada vez más». Esta especie exótica invasora se reproduce en gran medida: cada hembra puede llegar a tener 10 o 12 cachorros y además, se pueden reproducir varias veces al año.

Allen insistió en que los jabalíes son sumamente oportunistas y aprovechan el alimento que pueden conseguir en la zona periurbana. Sin embargo, recalcó que «el animal no va a atacar por atacar. Si ataca es porque alguien se interpuso entre la madre y la cría, o se lo arrinconó. Pero por lo general, el animal trata de huir. Lo que se sugiere es no acercarse si se detecta un jabalí».

El problema, consideró, es cuando se cruzan en la ruta porque los animales pueden pesar hasta 150 kilos. «Por lo general, se mueven en piaras, salvo los machos adultos -alfa- que andan solos especialmente en verano«, dijo.

Allen advirtió que la gente que se ha radicado en Bariloche en los últimos años se muestra alarmada por la presencia de estos animales, pero no así «los antiguos pobladores que saben que siempre han estado en la zona».

A fines de febrero, las autoridades de Fauna volverán a reunirse para evaluar la situación con el foco en el otoño. Sucede que los jabalíes deambulan todo el año en busca de alimento aunque desde abril a septiembre, suelen verse cuadrillas de machos juveniles y hembras adultas con crías.

Ante la problemática en Bariloche y en una zona de especial afluencia turística como la zona del Llao Llao, este año desde el gobierno provincial convocaron al médico veterinario Martín Abad que logró capturar más de 100 jabalíes en un año y medio en la zona de Carmen de Patagones y Viedma, a través de jaulas trampa, con el objetivo de evaluar un sistema propicio para la ciudad cordillerana.

A lo largo de su experiencia, este especialista detectó que los corrales circulares confeccionados con postes y alambre tejido, han arrojado buenos resultados. Los jabalíes ingresan atraídos por los cebos con alto contenido de almidón, como la cebada y el trigo. Al tomar confianza, cada vez entran más animales. Una vez que entran a comer, se activa el sistema de cierre y quedan encerrados. «Entran como máximo 15 animales, por eso las jaulas tienen como 8 metros de diámetro«, detalló a diario RÍO NEGRO cuando evaluó la situación en Bariloche.

Este sistema se puso en marcha en Llao Llao donde se capturaron ocho ejemplares. Allen consideró podrían trasladar estos corrales al este de Bariloche. «Lo que sucede es que tampoco hemos visto tanta cantidad de animales dando vueltas. Es cierto que se ven, pero no como sucede en Europa que los ves correr por la vereda de tu casa. En algún momento pueden llegar a ser un problema, como los pinos. Llegaron para quedarse y habrá que lidiar con estas especies«, dijo.

Recomendaciones de Parques ante el encuentro con un jabalí en Bariloche:

-No acercarse ni intentar interactuar con el animal.

-No alimentarlo (ni directa ni indirectamente, a través de basura accesible o al dejar alimento de mascotas afuera).

-Mantener a las mascotas controladas (perros y gatos deben estar adentro del hogar o del patio cerrado, especialmente de noche).

-Si un jabalí aparece cerca, hay que mantener la calma, retroceder despacio y siempre dejarle una vía de escape.

-Circular con precaución en zonas con reportes, sobre todo al amanecer y anochecer (por ejemplo en la avenida de Circunvalación).

-No tocar ni manipular jabalíes (vivos o muertos) ya que son reservorios de varios virus, bacterias y parásitos transmisibles a los animales domésticos y a los humanos.

-Dar aviso a las autoridades correspondientes ante avistamientos o situaciones de riesgo.