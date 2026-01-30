Quién era el mochilero de Bariloche que fue encontrado muerto en Junín de los Andes: lo que reveló la autopsia

El miércoles por la noche, un hombre fue encontrado muerto de Junín de los Andes. Su cuerpo se encontraba en un terreno baldío y fue visto por un transeúnte.

Las autoridades ya lo habían identificado, pero no fue hasta este viernes que se reveló su nombre y además, también se supo lo que constató su autopsia.

Identificaron al mochilero que fue hallado en Junín de los Andes

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el mochilero fue identificado como Daniel Francisco Paillao. El hombre tenía aproximadamente 35 años y era oriundo de Bariloche.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que recibió el fiscal del caso, Hernán Scordo, su cuerpo no presentaba lesiones, por lo tanto se descartó signos de criminalidad y la participación de terceros.

Cuerpo hallado en Junín de los Andes: lo que se sabe

El comisario inspector, Félix Gómez, informó a Diario RÍO NEGRO que tomaron conocimiento del episodio cerca de las 20.30 del miércoles cuando una persona llamó para avisar que había encontrado en un terreno baldío, ubicado sobre calle San Martín, a un hombre muerto.

La policía se acercó al sitio con médicos que pudieron constatar que el mismo no presentaba signos vitales, motivo por el cual se solicitó la asistencia del Gabinete de Criminalística.

Si bien el efectivo no reveló la identidad, informó que el hombre «estaba de mochilero» en la zona y en el lugar donde fue hallado, encontraron sus pertenencias junto a restos de bebida alcohólica.

El comisario destacó que al hablar con los familiares de la persona hallada, pudieron acceder a datos que fueron clave para la investigación: «Un familiar manifestó que tenía problemas con el alcohol y sufría de presión alta».